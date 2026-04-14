Θεσσαλονίκη: Διέρρηξαν μονοκατοικία στην Τούμπα και πέρασαν εκεί το Πάσχα – Δύο συλλήψεις, αναζητείται συνεργός τους

Στη σύλληψη δύο ατόμων, ηλικίας 22 και 49 χρονών, προχώρησαν το απόγευμα της Δευτέρας του Πάσχα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι δύο άνδρες συνελήφθησαν καθώς από κοινού με 32χρονο συνεργό τους, το χρονικό διάστημα 12 με 13 Απριλίου διέρρηξαν και διέμεναν παράνομα σε μονοκατοικία μίας 26χρονης γυναίκας στην περιοχή της Τούμπας.

Οι δύο δράστες προκάλεσαν φθορές και αφαίρεσαν από εντός διάφορα έπιπλα και αντικείμενα.

Η ιδιοκτήτρια κάλεσε την αστυνομία και πριν την άφιξη των αστυνομικών ο 32χρονος τράπηκε σε φυγή με ΙΧΕ αυτοκίνητο οδηγώντας επικίνδυνα, ενώ αποπειράθηκε να προκαλέσει σωματική βλάβη στον σύζυγο της ιδιοκτήτριας.

