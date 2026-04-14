Μαρινόπουλος: Από το φαρμακείο του 1893 στην έξοδο από τα Starbucks – Η διαδρομή μιας αυτοκρατορίας που σημάδεψε το ελληνικό εμπόριο

Η αλλαγή σκυτάλης στο δίκτυο των Starbucks σε Ελλάδα και Κύπρο την Μεγάλη Τρίτη πέρασε για πολλούς σχεδόν «αθόρυβα».

Για όσους όμως παρακολουθούν διαχρονικά την πορεία της οικογένειας Μαρινόπουλου, η εξέλιξη αυτή είχε έντονο συμβολισμό. Ήταν το τελευταίο ενεργό αποτύπωμα μιας επιχειρηματικής δυναστείας που για περισσότερο από έναν αιώνα καθόρισε το λιανεμπόριο, τη βιομηχανία και τις συνεργασίες με διεθνείς ομίλους στην Ελλάδα.

Η ιστορία ξεκινά το 1893, όταν ο Δημήτρης Μαρινόπουλος ανοίγει ένα φαρμακείο στο κέντρο της Αθήνας, σε μια εποχή που η πόλη βρισκόταν ακόμη σε φάση διαμόρφωσης. Το φαρμακείο δεν ήταν απλώς μια εμπορική δραστηριότητα αλλά σημείο αναφοράς για την επιστήμη και την κοινωνία. Μέσα από αυτή τη βάση, η οικογένεια έθεσε τα πρώτα θεμέλια μιας πορείας που θα εξελισσόταν σε πολυσχιδή επιχειρηματική παρουσία.

Οι επόμενες δεκαετίες χαρακτηρίζονται από τη μετάβαση από τη λιανική πώληση φαρμάκων στη βιομηχανική παραγωγή. Η δημιουργία της Famar αποτέλεσε κρίσιμο βήμα, καθώς έδωσε στην οικογένεια τη δυνατότητα να αποκτήσει ισχυρή θέση στον ευρωπαϊκό φαρμακευτικό κλάδο. Η εταιρεία εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες του ομίλου, προσφέροντας σταθερότητα με διεθνή προσανατολισμό.

Το μεγάλο άλμα, ωστόσο, έγινε τη δεκαετία του ’60. Το 1962 ιδρύεται η Νίκη ΑΕ, σε μια περίοδο που η Ελλάδα επιχειρεί να εκσυγχρονίσει την οικονομία της και να προσεγγίσει τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Λίγα χρόνια αργότερα, η συνεργασία με τη γαλλική Printemps φέρνει τα καταστήματα Prisunic στην ελληνική αγορά, εισάγοντας νέα δεδομένα στον τρόπο οργάνωσης του λιανεμπορίου.

Αυτή η στρατηγική συνεργασιών με διεθνείς ομίλους κορυφώνεται το 1999, με τη σύμπραξη με τη Carrefour. Η δημιουργία της Carrefour – Μαρινόπουλος αλλάζει ριζικά τον χάρτη των σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα. Το δίκτυο επεκτείνεται ταχύτατα, με εξαγορές και συγχωνεύσεις σε ολόκληρη τη χώρα.

Η ανάπτυξη αυτή βασίζεται σε ένα επιθετικό μοντέλο, τις μεγάλες πιστώσεις από προμηθευτές, συνεχής επέκταση και ισχυρή διαπραγματευτική δύναμη. Για χρόνια, το μοντέλο λειτουργεί, καθιστώντας την οικογένεια Μαρινόπουλου κυρίαρχο παίκτη. Παράλληλα, η παρουσία της επεκτείνεται και σε άλλους τομείς, όπως της βιομηχανίας, της συμμετοχής σε Τράπεζες αλλά και σε επιχειρηματικούς ομίλους.

Ωστόσο, η κρίση που ξεσπά στην ελληνική οικονομία μετά το 2010 αποκαλύπτει τις αδυναμίες του συστήματος. Η κατανάλωση μειώνεται, η ρευστότητα περιορίζεται και οι τράπεζες σφίγγουν τη χρηματοδότηση. Το μοντέλο ανάπτυξης που βασιζόταν στην πίστωση αρχίζει να καταρρέει.

Η πτώση έρχεται το καλοκαίρι του 2016. Η αίτηση υπαγωγής της Carrefour – Μαρινόπουλος στον πτωχευτικό κώδικα προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις. Προμηθευτές μένουν εκτεθειμένοι, εργαζόμενοι βρίσκονται σε αβεβαιότητα και η αγορά κλονίζεται. Η παρέμβαση της Σκλαβενίτης δίνει τελικά λύση, απορροφώντας το δίκτυο και διασώζοντας μεγάλο μέρος των θέσεων εργασίας, αλλά η οικογένεια Μαρινόπουλου χάνει τον βασικό κορμό της δραστηριότητάς της.

Σε αυτό το νέο περιβάλλον, η παρουσία στα Starbucks αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Από το 2002, όταν άνοιξαν τα πρώτα καταστήματα, η οικογένεια είχε αναλάβει την ανάπτυξη του brand σε Ελλάδα και Κύπρο. Το δίκτυο έφτασε να αριθμεί δεκάδες σημεία πώλησης και να απασχολεί περίπου 500 εργαζομένους, αποτελώντας ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα παραδείγματα συνεργασίας ελληνικού ομίλου με πολυεθνική εταιρεία.

Επικεφαλής της δραστηριότητας ήταν ο Γιάννης Μαρινόπουλος, ο οποίος διαχειρίστηκε τη λειτουργία των καταστημάτων σε μια περίοδο έντονου ανταγωνισμού στον χώρο της εστίασης. Τα Starbucks αποτέλεσαν για χρόνια μια σταθερή επιχειρηματική παρουσία, ακόμη και μετά την κατάρρευση του βασικού κορμού του ομίλου.

Η πρόσφατη μεταβίβαση της δραστηριότητας στον Alshaya Group αλλάζει τα δεδομένα. Ο όμιλος, με χιλιάδες καταστήματα σε δεκάδες χώρες και ισχυρή παρουσία στη διαχείριση διεθνών brands, αναλαμβάνει πλέον το σύνολο της λειτουργίας. Για την οικογένεια Μαρινόπουλου, η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί ουσιαστικά την πλήρη αποχώρηση από έναν ακόμη τομέα δραστηριότητας.

Το timing δεν περνά απαρατήρητο. Η αποχώρηση έρχεται λίγους μήνες μετά τον θάνατο του Πάνου Μαρινόπουλου, μιας προσωπικότητας που συνδέθηκε στενά με τη νεότερη ιστορία της οικογένειας. Με σπουδές στη φαρμακευτική και τις πολιτικές επιστήμες, συμμετείχε ενεργά στις επιχειρήσεις αλλά και σε πολιτιστικούς οργανισμούς, διατηρώντας παρουσία πέρα από τον στενό επιχειρηματικό χώρο.

Η πορεία του αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία μιας οικογένειας που δεν περιορίστηκε ποτέ σε έναν μόνο κλάδο. Από τη φαρμακοβιομηχανία μέχρι το λιανεμπόριο και από τις διεθνείς συνεργασίες μέχρι την εστίαση, οι Μαρινόπουλοι επιχείρησαν να διαμορφώσουν ένα πολυδιάστατο επιχειρηματικό μοντέλο.

Σήμερα, με την αποχώρηση και από τα Starbucks, το αποτύπωμα αυτό μοιάζει να περνά οριστικά στο παρελθόν. Το όνομα Μαρινόπουλος, που για δεκαετίες ήταν συνώνυμο των σούπερ μάρκετ και της σύγχρονης κατανάλωσης στην Ελλάδα, δεν έχει πλέον ενεργή παρουσία στην καθημερινότητα των καταναλωτών.

Παραμένει, ωστόσο, μια από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις επιχειρηματικής ανόδου και πτώσης. Μια οικογένεια που ξεκίνησε από ένα φαρμακείο, έφτασε να ελέγχει ένα εκτεταμένο δίκτυο λιανεμπορίου και να συνεργάζεται με διεθνείς κολοσσούς, αλλά βρέθηκε αντιμέτωπη με τις συνέπειες ενός μοντέλου ανάπτυξης που δεν άντεξε στις πιέσεις της κρίσης.

