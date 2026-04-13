Πάσχα με αυστηρούς ελέγχους: Πάνω από 18.000 αλκοτέστ και μόλις 102 οι παραβάτες

Σε συνεχή βάση και με αυξημένη ένταση πραγματοποιούνται από την Τροχαία σε ολόκληρη τη χώρα χιλιάδες έλεγχοι για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, με στόχο τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Κατά την περίοδο των εορτών του Πάσχα, το πλέγμα των ελέγχων έγινε ακόμη πιο πυκνό, καθώς η Ελληνική Αστυνομία έθεσε σε προτεραιότητα την πρόληψη επικίνδυνων συμπεριφορών στους δρόμους και τη διασφάλιση της ασφαλούς μετακίνησης των εκδρομέων.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., το χρονικό διάστημα από τις 06:00 τα ξημερώματα της Μεγάλης Πέμπτης (09/4) έως τις 06:00 της Δευτέρας του Πάσχα (13/4), πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη επιχείρηση ελέγχων από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών, αλλά και τα κατά τόπους Τμήματα Τροχαίας.

Στο πλαίσιο αυτό διενεργήθηκαν συνολικά 18.651 αλκοτέστ σε οδηγούς.

Ελάχιστες παραβάσεις

Το αποτέλεσμα της επιχείρησης δείχνει ότι η παρουσία των ελέγχων λειτούργησε αποτρεπτικά, καθώς ο αριθμός των οδηγών που εντοπίστηκαν να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ ήταν ιδιαίτερα χαμηλός σε σχέση με τον όγκο των ελέγχων.

Συνολικά καταγράφηκαν 102 παραβάσεις για οδήγηση σε κατάσταση μέθης, γεγονός που αντιστοιχεί σε πολύ μικρό ποσοστό επί των ελεγχθέντων οδηγών.

Από τις παραβάσεις που βεβαιώθηκαν, τέσσερις περιπτώσεις οδήγησαν σε άμεση σύλληψη των οδηγών με τη διαδικασία του αυτοφώρου.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και σε μία ειδική κατηγορία παραβάσεων, που αφορά το χαμηλό επιτρεπτό όριο των 0,10 mg ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα. Από το σύνολο των 102 παραβάσεων, οι 25 εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία.

