Αττική: Τέσσερις συλλήψεις μεθυσμένων οδηγών το τετραήμερο του Πάσχα – Έγιναν πάνω από 18.000 αλκοτέστ

Πάνω από 18.000 αλκοτέστ διενεργήθηκαν από την Μεγάλη Πέμπτη μέχρι τη Δευτέρα του Πάσχα, από την τροχαία Αττικής. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τέσσερις οδηγούς που ήταν υπό την επήρεια μέθης.

Από τις 06:00 την Μεγάλη Πέμπτη (9/4) μέχρι τα ξημερώματα της Δευτέρας του Πάσχα (13/4) διενεργήθηκαν 18.651 έλεγχοι οχημάτων και βεβαιώθηκαν 102 παραβάσεις για την οδήγηση υπό την επήρεια μέθης, εκ των οποίων συνελήφθησαν τέσσερις οδηγοί, για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης σε βαθμό πλημμελήματος (ποσοστό άνω των 0,60 mgr/l εκ. αέρα).

Ειδικότερα βεβαιώθηκαν 25 διοικητικές παραβάσεις για ποσοστό 0,10-0,24 mgr/l εκ. αέρα (Ειδικές κατηγορίες οδηγών – οδηγοί δικύκλων & νέοι οδηγοί), 52 διοικητικές παραβάσεις για ποσοστό 0,25-0,40 mgr/l εκ. αέρα, 21 διοικητικές παραβάσεις για ποσοστό 0,41-0,60 mgr/l εκ. αέρα και τέσσερις διοικητικές παραβάσεις για ποσοστό άνω των 0,60 mgr/l εκ. αέρα, οι οποίοι και συνελήφθησαν.

Διαβάστε επίσης:

