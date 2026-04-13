Θεσσαλονίκη: 61χρονος πήγε να κλέψει φορτηγό και ο ιδιοκτήτης του επιτέθηκε με τσεκούρι – Δύο συλλήψεις

Αντιμέτωπος με τον ιδιοκτήτη του φορτηγού που επιχείρησε να κλέψει, και το τσεκούρι του, βρέθηκε το πρωί της Κυριακής του Πάσχα, ένας 61χρονος Κύπριος στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 61χρονος, ο οποίος οδηγούσε κλεμμένο μοτοποδήλατο με κλεμμένη πινακίδα κυκλοφορίας, μπήκε αντίθετα σε μονόδρομο στην περιοχή της Τούμπας και αφού στάθμευσε το δίκυκλο, επιχείρησε να κλέψει το φορτηγό.

Για κακή του τύχη, έγινε αντιληπτός από τον 45χρονο Αλβανό ιδιοκτήτη του φορτηγού, ο οποίος κινήθηκε προς το μέρος του κρατώντας τσεκούρι και χτυπώντας τον, πιθανόν, με τη λαβή στον αριστερό μηρό.

Στο σημείο βρέθηκαν αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, οι οποίοι συνέλαβαν και τον 61χρονο Κύπριο και τον 45χρονο Αλβανό.

