search
ΔΕΥΤΕΡΑ 13.04.2026 12:22
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Συναγερμός στο Αλιβέρι: Κοριτσάκι 1,5 έτους ήπιε πετρέλαιο

EKAV

Συναγερμός σήμανε, το πρωί της Δευτέρας του Πάσχα, στην Εύβοια, όταν ένα κοριτσάκι ηλικίας μόλις 1,5 έτους μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας Αλιβερίου, έπειτα από κατάποση πετρελαίου.

Το περιστατικό σημειώθηκε τη στιγμή που το παιδί ξέφυγε από την προσοχή των γονιών του, σύμφωνα με το eviaonline.gr.

Η οικογένεια είχε μεταβεί από την Αθήνα στην περιοχή για τις ημέρες του Πάσχα.

Οι γιατροί του Κέντρου Υγείας αντέδρασαν άμεσα, εφαρμόζοντας όλα τα προβλεπόμενα ιατρικά πρωτόκολλα για τέτοιου είδους περιστατικά. Μάλιστα, κατάφεραν να αφαιρέσουν μικρή ποσότητα πετρελαίου από τον οργανισμό του παιδιού, πριν αυτό διακομιστεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Χαλκίδας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αναμένεται να μεταφερθεί στη συνέχεια στο νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σταθερή.

Για το συμβάν ενημερώθηκαν και οι αστυνομικές αρχές, οι οποίες προχώρησαν στη λήψη κατάθεσης από τον πατέρα, με την κατηγορία της παραμέλησης ανηλίκου. Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος. Όπως φέρεται να ανέφερε, το παιδί έβαλε στο στόμα του μπουκάλι που περιείχε πετρέλαιο, το οποίο όμως έφερε διαφορετική ένδειξη στο εξωτερικό του.

Η μητέρα συνόδευσε το παιδί με το ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
peripolikoo12
Karagiorgou
ΚΟΣΜΟΣ

EKAV
fidi_pixabay
ΕΛΛΑΔΑ

Saint-Savva-new
ΣΙΝΕΜΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
moufteia-komotinis-123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

padousi new
LIFESTYLE

irakleio zimies pasxa – new
ΕΛΛΑΔΑ

trump_1004_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

tasoulas_anastasi
ΚΑΛΧΑΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

peripolikoo12
Karagiorgou
EKAV
1 / 3