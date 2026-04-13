Τραγωδία στους Παξούς: Νεκρός 15χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο, σε σοβαρή κατάσταση ένας 17χρονος

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ακόμη μία τραγωδία σημειώθηκε στην άσφαλτο, αυτή τη φορά στους Παξούς, το βράδυ της Κυριακής (12/04), όπου ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο.
Σύμφωνα με το corfutvnews, ο 15χρονος μοτοσικλετιστής, μαζί με έναν 17χρονο, συνοδηγό της μηχανής, συγκρούστηκαν με αυτοκίνητο που οδηγούσε μία 24χρονη.
Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει την ζωή του, ενώ ο 17χρονος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο.
Τα αίτια του δυστυχήματος ερευνά το ΑΤ Παξών.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.