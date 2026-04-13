Τραγωδία στους Παξούς: Νεκρός 15χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο, σε σοβαρή κατάσταση ένας 17χρονος

Ακόμη μία τραγωδία σημειώθηκε στην άσφαλτο, αυτή τη φορά στους Παξούς, το βράδυ της Κυριακής (12/04), όπου ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο.

Σύμφωνα με το corfutvnews, ο 15χρονος μοτοσικλετιστής, μαζί με έναν 17χρονο, συνοδηγό της μηχανής, συγκρούστηκαν με αυτοκίνητο που οδηγούσε μία 24χρονη.

Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει την ζωή του, ενώ ο 17χρονος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο.

Τα αίτια του δυστυχήματος ερευνά το ΑΤ Παξών.

Ηράκλειο: Μεγάλη φωτιά σε χώρο με ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα – Ζημιές σε 18 οχήματα (video)

Γεράνεια Όρη: Σώοι οι 4 νεαροί που είχαν χάσει τον προσανατολισμό τους

Αντίστροφη μέτρηση για τις Πανελλαδικές 2026 – Πότε τελειώνουν τα μαθήματα