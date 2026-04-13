Γεράνεια Όρη: Σώοι οι 4 νεαροί που είχαν χάσει τον προσανατολισμό τους

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια των 4 νεαρών που είχαν χάσει τον προσανατολισμό τους ανήμερα του Πάσχα στα Γεράνεια όρη, καθώς εντοπίστηκαν σώοι.

Μετά τον εντοπισμό τους ακολούθησε η μεταφορά τους στην κατοικία που διέμεναν, καθώς βρίσκονταν στην περιοχή για τις γιορτές του Πάσχα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του korinthostv.gr είναι καλά στην υγεία τους.

Νωρίτερα είχε σημάνει συναγερμός στις Αρχές για τον εντοπισμό τεσσάρων νεαρών ηλικίας περίπου 20 ετών που έχασαν τον προσανατολισμό τους στα Γεράνεια Όρη, πάνω από τα Πίσια.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου με πυροσβέστες από το Κλιμάκιο Περαχώρας να επιχειρούν στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και ο Σύλλογος Πυροπροστασίας Δασών Λουτρακίου, πραγματοποιώντας εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό τους.

