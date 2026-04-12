Μεγάλη επιχείρηση στα Γεράνεια Όρη για τον εντοπισμό τεσσάρων νεαρών που έχασαν τον προσανατολισμό τους

Σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκονται οι Αρχές για τον εντοπισμό τεσσάρων ατόμων που έχασαν τον προσανατολισμό τους στα Γεράνεια Όρη, πάνω από τα Πίσια, με τις έρευνες να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Όπως αναφέρει το korinthostv.gr, πρόκειται για τέσσερις νεαρούς περίπου 20 ετών, οι οποίοι το βράδυ της Κυριακής του Πάσχα, 12/4, αποπροσανατολίστηκαν ενώ κινούνταν στην ορεινή περιοχή των Γερανείων.

Για τον εντοπισμό τους έχει στηθεί εκτεταμένη επιχείρηση, στην οποία συμμετέχουν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα, καθώς και ο Σύλλογος Πυροπροστασίας Δασών Λουτρακίου, ενώ στις έρευνες συνδράμουν και εθελοντές.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, οι τέσσερις νεαροί φέρονται να είναι καλά στην υγεία τους.

Διαβάστε επίσης:

