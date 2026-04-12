Αρτέμιδα: «Λιποθύμησα κατευθείαν, ο οδηγός έβαλε πρώτη και έφυγε», ανέφερε ο 18χρονος που τραυματίστηκε στο σοβαρό τροχαίο

Ένα σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε στην περιοχή της Αρτέμιδας, στη λεωφόρο Καραμανλή, έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση, με έναν 18χρονο αναβάτη μοτοσικλέτας να γλιτώνει από θαύμα μετά από σφοδρή σύγκρουση με ΙΧ. Ο νεαρός, εμφανώς ταραγμένος, μίλησε στο Star περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές, ενώ το περιστατικό διερευνάται από τις Αρχές, καθώς ο οδηγός του αυτοκινήτου παραμένει άφαντος.

Ο ίδιος, προσπαθώντας να συνειδητοποιήσει τι συνέβη, ανέφερε: «Αφού ζω και δεν έχω σκοτωθεί, παρακαλώ τον Θεό, πήγα και χθες και άναψα μια λαμπάδα».

Παράλληλα, περιέγραψε με λεπτομέρειες τη στιγμή της σύγκρουσης και τις συνέπειες που είχε για τον ίδιο: «Λιποθύμησα κατευθείαν, δεν ένιωσα τίποτα ξύπνησα μετά από 10 λεπτά. Έχω διάστρεμμα στον ώμο και στην κλείδα και έχει μαζέψει ανάμεσα υγρό, στο πόδι έχω κάποια επιφανειακά χτυπήματα. Αν η μαγνητική δείξει πως έχω σπάσει την κλείδα σίγουρα θα κάτσω νοσοκομείο. Με το που τον χτύπησα απλά έβαλε πρώτη και έφυγε, δεν σταμάτησε πουθενά, δεν τον έχουν βρει ακόμα εξαφανισμένος είναι. Εγώ πήγαινα να βγάλω το μεροκάματο εκείνη την ώρα, πήγαινα στη δουλειά μου».

Σε πιο προσωπικό τόνο, ο 18χρονος απέδωσε τη σωτηρία του σε μια συγκινητική σκέψη για τον παππού του: «Σαν χθες, την ημέρα της Ανάστασης, πριν από 11 χρόνια ο παππούς μου είχε φύγει από τη ζωή και ήταν ένας άνθρωπος που με αγάπαγε και τον αγάπαγα πολύ. Και πιστεύω ότι αυτός με έσωσε».

Έρευνες για τον οδηγό που εξαφανίστηκε μετά τη σύγκρουση

Ο οδηγός του μπορντό ΙΧ εγκατέλειψε το σημείο αμέσως μετά το τροχαίο και δεν έχει εντοπιστεί, με τις Αρχές να αξιοποιούν υλικό από κάμερες ασφαλείας για τον εντοπισμό του. Η υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς επιχειρείται η ταυτοποίηση του οχήματος.

Παράλληλα, προκύπτει ότι το αυτοκίνητο κινείτο σε δρόμο με σαφή σήμανση υποχρεωτικής πορείας δεξιά. Ωστόσο, ο οδηγός αγνόησε την ένδειξη, επιλέγοντας να κινηθεί προς τα αριστερά, με αποτέλεσμα να προκληθεί η σύγκρουση με τη μοτοσικλέτα που δεν πρόλαβε να αντιδράσει.

Συγκλονιστικές περιγραφές

Άνθρωποι που βρέθηκαν στο σημείο έσπευσαν να προσφέρουν βοήθεια στον τραυματισμένο νεαρό. Μια γυναίκα που ήταν παρούσα περιέγραψε τη στιγμή λέγοντας: «Έρχομαι και αντικρίζω τον μικρό και είναι κάτω, με έπιασε ένας κόμπος εκείνη τη στιγμή», ενώ πρόσθεσε: «Ψάχνουμε όλες τις κάμερες και κάνουμε έκκληση στον άνθρωπο να εμφανιστεί».

Οι μαρτυρίες ενισχύουν την εικόνα ενός οδηγού που εξαφανίστηκε αμέσως μετά το περιστατικό, αφήνοντας τον 18χρονο στο οδόστρωμα μέχρι να φτάσει βοήθεια.

Πώς έγινε το τροχαίο

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή της σύγκρουσης στη λεωφόρο Σπάτων–Αρτέμιδος, όπου αυτοκίνητο που εξήλθε από κάθετο δρόμο έκλεισε την πορεία της μοτοσικλέτας που κινείτο κανονικά στη λεωφόρο. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με τον 18χρονο να εκτινάσσεται στο οδόστρωμα.

Σε πλάνα που προβλήθηκαν από τον Alpha, φαίνεται καθαρά ότι ο οδηγός του ΙΧ απομακρύνεται από το σημείο μετά το τροχαίο, αφήνοντας τον τραυματισμένο αναβάτη χωρίς βοήθεια. Το υλικό έχει ήδη τεθεί υπό εξέταση από τις Αρχές, οι οποίες προσπαθούν να συγκεντρώσουν στοιχεία για το όχημα.

Ο 18χρονος μεταφέρθηκε αρχικά σε νοσοκομείο για τις πρώτες εξετάσεις και έλαβε εξιτήριο μετά την παροχή της απαραίτητης φροντίδας.

