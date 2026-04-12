ΕΛΛΑΔΑ

12.04.2026 18:26

Αρτέμιδα: Μηχανή έπεσε πάνω σε αμάξι, εγκατέλειψε τον 18χρονο μοτοσυκλετιστή ο οδηγός – Καταγρφηκε από κάμερα ασφαλείας το περιστατικό (Video)

troxaio1 (1)

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή τροχαίου στην Αρτεμίδα. Το περιστατικό συνέβη στη Λεωφόρο Σπάτων–Αρτέμιδος, όταν αυτοκίνητο που βγήκε από στενό έκλεισε τον δρόμο σε μοτοσικλέτα που κινούταν επί της λεωφόρου, με αποτέλεσμα η μηχανή να συγκρουστεί σφοδρά με το ΙΧ.

Ο 18χρονος αναβάτης της μηχανής εκτινάχθηκε και έπεσε οδόστρωμα, ενώ στο οπτικό υλικό που μετέδωσε ο Alpha φαίνεται ότι ο οδηγός του αυτοκινήτου μετά το τροχαίο φεύγει από το σημείο αφήνοντας τον τραυματισμένο μοτοσικλετιστή αβοήθητο. Οι Αρχές έχουν ήδη θέσει το βίντεο στο μικροσκόπιο, επιχειρώντας να ταυτοποιήσουν το όχημα μέσα από στοιχεία όπως το χρώμα, το μοντέλο και πιθανόν τον αριθμό κυκλοφορίας.

Σημειώνεται πως ο μοτοσικλετιστής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με πολλαπλά τραύματα αλλά έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο.

Δείτε βίντεο με τη σοκαριστική σύγκρουση και την εγκατάλειψη του οδηγού:

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Το κάψιμο του Ιούδα έκανε την πόλη… γης μαδιάμ – Καμένα φανάρια, δέντρα και κάδοι στους δρόμους (Photos)

Βράδυ Ανάστασης: 14 συλλήψεις και κατάσχεση 153 μολότοφ από την αστυνομία

Κυριακή του Πάσχα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα ΜΜΜ – Τι θα ισχύσει Δευτέρα και Τρίτη του Πάσχα

troxaio1 (1)
AKROTIRI KYPROS
ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Η Βρετανία λέει «όχι» σε διαπραγματεύσεις για τις βάσεις στο νησί

xardalias 55- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με αναφορές στη διεθνή κρίση το μήνυμα του Νίκου Χαρδαλιά για το Πάσχα

skrekas_kontadakis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΝΔ: Εις αναζήτηση νέου γραμματέα – Ή, μήπως, όχι;

irakleio zimies pasxa – new
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Το κάψιμο του Ιούδα έκανε την πόλη… γης μαδιάμ – Καμένα φανάρια, δέντρα και κάδοι στους δρόμους (Photos)

padousi new
LIFESTYLE

Παντούση-Παπαζήσης: Όλη η Φιλαρμονική της Κέρκυρας κάτω από το παράθυρό τους

moufteia-komotinis-123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

country house
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Τo κιτς στην περίπτωση της εξοχικής κατοικίας

vythos-petroma
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ειρηνικός Ωκεανός: Επιστήμονες ανακάλυψαν έναν «δρόμο από κίτρινα τούβλα», αλλά δεν ήταν αυτό που πίστευαν…

kerkira_starttv
MEDIA

Κέρκυρα: Απρόοπτο στον «αέρα» - Δήμαρχος... αρνήθηκε να ευχηθεί για την Ανάσταση σε ρεπόρτερ τοπικού καναλιού! (video)

troxaio1 (1)
AKROTIRI KYPROS
xardalias 55- new
