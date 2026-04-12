Αρτέμιδα: Μηχανή έπεσε πάνω σε αμάξι, εγκατέλειψε τον 18χρονο μοτοσυκλετιστή ο οδηγός – Καταγρφηκε από κάμερα ασφαλείας το περιστατικό (Video)

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή τροχαίου στην Αρτεμίδα. Το περιστατικό συνέβη στη Λεωφόρο Σπάτων–Αρτέμιδος, όταν αυτοκίνητο που βγήκε από στενό έκλεισε τον δρόμο σε μοτοσικλέτα που κινούταν επί της λεωφόρου, με αποτέλεσμα η μηχανή να συγκρουστεί σφοδρά με το ΙΧ.

Ο 18χρονος αναβάτης της μηχανής εκτινάχθηκε και έπεσε οδόστρωμα, ενώ στο οπτικό υλικό που μετέδωσε ο Alpha φαίνεται ότι ο οδηγός του αυτοκινήτου μετά το τροχαίο φεύγει από το σημείο αφήνοντας τον τραυματισμένο μοτοσικλετιστή αβοήθητο. Οι Αρχές έχουν ήδη θέσει το βίντεο στο μικροσκόπιο, επιχειρώντας να ταυτοποιήσουν το όχημα μέσα από στοιχεία όπως το χρώμα, το μοντέλο και πιθανόν τον αριθμό κυκλοφορίας.

Σημειώνεται πως ο μοτοσικλετιστής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με πολλαπλά τραύματα αλλά έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο.

Δείτε βίντεο με τη σοκαριστική σύγκρουση και την εγκατάλειψη του οδηγού:

