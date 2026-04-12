ΚΥΡΙΑΚΗ 12.04.2026 18:37
12.04.2026 17:34

Βράδυ Ανάστασης: 14 συλλήψεις και κατάσχεση 153 μολότοφ από την αστυνομία

12.04.2026 17:34
Καλή… ψαριά έπιασε η αστυνομία το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της για αποτροπή… εκτρόπων κατά τον εορτασμό της Ανάστασης.

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού της ΓΑΔΑ πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι έλεγχοι σε άτομα και οχήματα, με έμφαση σε περιοχές όπου είχαν καταγραφεί ανάλογα περιστατικά κατά το παρελθόν. Από τις επιχειρησιακές δράσεις συνελήφθησαν συνολικά 14 άτομα και συγκεκριμένα, 10 στον Νέο Κόσμο, 2 στην Καλλιθέα, 1 στην Παιανία και 1 στο Κορωπί.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 153 εμπρηστικοί μηχανισμοί (μολότοφ), 38 ναυτικές φωτοβολίδες, 26 κροτίδες και 5 εύφλεκτα δοχεία, τα οποία βρέθηκαν στην κατοχή των συλληφθέντων καθώς και σε κρυμμένα σημεία πλησίον Ιερών Ναών. Οι έλεγχοι είχαν ως στόχο την αποτροπή χρήσης επικίνδυνων υλικών σε χώρους λατρείας και μαζικής συνάθροισης.

Διαβάστε επίσης

Κυριακή του Πάσχα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα ΜΜΜ – Τι θα ισχύσει Δευτέρα και Τρίτη του Πάσχα

Βόλος: Πέθανε ο 58χρονος χειριστής που είχε καταπλακωθεί από εκσκαφέα τη Μεγάλη Δευτέρα

Εύβοια: Το Άγιο Φως… έσβησε πριν φθάσει στους πιστούς (Video)

LIFESTYLE

Παντούση-Παπαζήσης: Όλη η Φιλαρμονική της Κέρκυρας κάτω από το παράθυρό τους

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Τo κιτς στην περίπτωση της εξοχικής κατοικίας

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ειρηνικός Ωκεανός: Επιστήμονες ανακάλυψαν έναν «δρόμο από κίτρινα τούβλα», αλλά δεν ήταν αυτό που πίστευαν…

MEDIA

Κέρκυρα: Απρόοπτο στον «αέρα» - Δήμαρχος... αρνήθηκε να ευχηθεί για την Ανάσταση σε ρεπόρτερ τοπικού καναλιού! (video)

