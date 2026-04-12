Βράδυ Ανάστασης: 14 συλλήψεις και κατάσχεση 153 μολότοφ από την αστυνομία

Καλή… ψαριά έπιασε η αστυνομία το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της για αποτροπή… εκτρόπων κατά τον εορτασμό της Ανάστασης.

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού της ΓΑΔΑ πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι έλεγχοι σε άτομα και οχήματα, με έμφαση σε περιοχές όπου είχαν καταγραφεί ανάλογα περιστατικά κατά το παρελθόν. Από τις επιχειρησιακές δράσεις συνελήφθησαν συνολικά 14 άτομα και συγκεκριμένα, 10 στον Νέο Κόσμο, 2 στην Καλλιθέα, 1 στην Παιανία και 1 στο Κορωπί.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 153 εμπρηστικοί μηχανισμοί (μολότοφ), 38 ναυτικές φωτοβολίδες, 26 κροτίδες και 5 εύφλεκτα δοχεία, τα οποία βρέθηκαν στην κατοχή των συλληφθέντων καθώς και σε κρυμμένα σημεία πλησίον Ιερών Ναών. Οι έλεγχοι είχαν ως στόχο την αποτροπή χρήσης επικίνδυνων υλικών σε χώρους λατρείας και μαζικής συνάθροισης.

