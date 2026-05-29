Το ομορφότερο B-SUV μόλις ήρθε στην Ελλάδα – Τιμή

Η ελληνική αγορά έχει γεμίσει με B-SUV. Ψηλά αμαξώματα, μεγάλες οθόνες, LED φώτα και σχεδίαση που συχνά μοιάζει λες και βγήκε από το ίδιο σχεδιαστικό στούντιο.

Γι’ αυτό και είναι σπάνιο να εμφανίζεται ένα νέο μοντέλο που να καταφέρνει να ξεχωρίζει αμέσως, ακόμη κι όταν το βλέπεις απλώς παρκαρισμένο. Το νέο Renault 4 Electric E-Tech είναι ακριβώς μια τέτοια περίπτωση.

Με ξεκάθαρες αναφορές στο ιστορικό «4L», αλλά ταυτόχρονα με πολύ μοντέρνες αναλογίες και ιδιαίτερα καθαρό design, το νέο ηλεκτρικό B-SUV της Renault μόλις έφτασε στην Ελλάδα και ήδη τραβάει πάνω του τεράστιο ενδιαφέρον. Και όχι άδικα. Συνδυάζει ρετρό αισθητική, σύγχρονη ηλεκτρική τεχνολογία, έως 409 km αυτονομίας και πολύ πλούσιο εξοπλισμό, με τιμή που ξεκινά από 28.900 ευρώ.

