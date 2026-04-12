Εύβοια: Το Άγιο Φως… έσβησε πριν φθάσει στους πιστούς (Video)

Χωρίς Άγιο Φως παρά τρίχα να βρεθούν οι πιστοί στον Iερό Ναό Αγίας Τριάδος Κριεζών στην Εύβοια, όταν ο ιερέας, κατά τη διάρκεια της εξόδου του από το ιερό για να μοιράσει το Άγιο Φως στους πιστούς, βρέθηκε αντιμέτωπος με μια απρόσμενη κατάσταση.

Οι πιστοί, γεμάτοι ανυπομονησία να ανάψουν πρώτοι τη λαμπάδα τους, βιάστηκαν να πλησιάσουν κοντά στον ιερέα, με αποτέλεσμα το κερί που κρατούσε εκείνος να σβήσει.

Η σκηνή δημιούργησε αμηχανία για λίγα δευτερόλεπτα, καθώς όλοι περίμεναν να λάβουν το Άγιο Φως. Παρά την αναστάτωση, ο ιερέας, όπως γραφει το evima.gr, με απόλυτη ψυχραιμία, επέστρεψε στο ιερό για να ανάψει ξανά το κερί και να συνεχίσει τη διαδικασία του μοιράσματος του Αγίου Φωτός.

Η ψυχραιμία του ιερέα παρά την στιγμιαία αναστάτωση δεν κατάφερε να σβήσει την ατμόσφαιρα της Ανάστασης και του φωτός, αλλά αντίθετα, φάνηκε να προσθέτει έναν ανθρώπινο και γεμάτο χιούμορ τόνο στη ιερή στιγμή.

Διαβάστε επίσης:

