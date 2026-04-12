ΚΥΡΙΑΚΗ 12.04.2026 18:37
12.04.2026 15:24

Θεσσαλονίκη: Ομολόγησε ο 42χρονος τη δολοφονία του 64χρονου στην Ευκαρπία

Με την ομολογία του 42χρονου που συνελήφθη νωρίτερα φαίνεται ότι κλείνει η υπόθεση της δολοφονίας 64χρονου τις πρωινές ώρες του Μεγάλου Σαββάτου στην Ευκαρπία της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, μετά την αυτοψία στον τόπο του εγκλήματος, οι αστυνομικοί εντόπισαν σε κοντινή απόσταση έναν άνδρα ηλικίας περίπου 42 ετών, ο οποίος παρουσίαζε ύποπτη συμπεριφορά και έφερε επίδεσμο στο δεξί του χέρι. Ο άνδρας προσήχθη για περαιτέρω έλεγχο.

Κατά την προσαγωγή του, διαπιστώθηκε ότι φορούσε γκρι φούτερ με εμφανή ίχνη καστανέρυθρης απόχρωσης, τα οποία επιβεβαιώθηκε επιτόπου ότι ήταν αίμα. Τα ρούχα του κατασχέθηκαν, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε και ένα επαναχρησιμοποιούμενο φίλτρο τσιγάρου, παρόμοιο με εκείνα που είχαν εντοπιστεί στον χώρο του εγκλήματος.

Στη συνέχεια, εξετάστηκε από ιατροδικαστή, η οποία διαπίστωσε πρόσφατες εκδορές στα άνω άκρα, καθώς και ίχνη που πιθανολογείται ότι ήταν αίμα κάτω από τα νύχια του. Από τα σημεία αυτά ελήφθησαν δείγματα για εργαστηριακή ανάλυση.

Κατά την εξέτασή του από τις αρχές, ο άνδρας ομολόγησε την πράξη της ανθρωποκτονίας, περιγράφοντας με λεπτομέρειες τον τρόπο τέλεσής της. Για την επιβεβαίωση των ισχυρισμών του, οδηγήθηκε εκ νέου στον τόπο του εγκλήματος, όπου αναγνώρισε τον χώρο και υπέδειξε το σημείο από το οποίο πήρε το αντικείμενο που χρησιμοποίησε, ένα κομμάτι τσιμεντόλιθο.

Ο άνδρας συνελήφθη και κρατείται, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία.

