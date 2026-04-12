ΚΥΡΙΑΚΗ 12.04.2026 18:37
12.04.2026 17:15

Βόλος: Πέθανε ο 58χρονος χειριστής που είχε καταπλακωθεί από εκσκαφέα τη Μεγάλη Δευτέρα

volos ergatiko distixima – new

Τραγική κατάληξη είχε το εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε τη Μεγάλη Δευτέρα στον Βόλο, όταν 58χρονος χειριστής καταπλακώθηκε από εκσκαφέα και νοσηλευόταν όλες αυτές τις ημέρες σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με το taxydromos.gr, ο άτυχος άνδρας, άφησε την τελευταία του πνοή ανήμερα του Πάσχα.

Υπενθυμίζεται ότι ο εργαζόμενος είχε τραυματιστεί σοβαρά τη Μεγάλη Δευτέρα, όταν, κατά τη διάρκεια εργασιών φόρτωσης εκσκαφέα σε φορτηγό, σημειώθηκε το μοιραίο ατύχημα. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η ράμπα υποχώρησε ξαφνικά, με αποτέλεσμα το βαρύ μηχάνημα να ανατραπεί και να τον καταπλακώσει.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες, ο 58χρονος δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα τραύματά του και υπέκυψε. Ο θάνατός του έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένειά του και προκάλεσε ανείπωτη οδύνη συγγενείς και φίλους, που κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο εργατικό και αγαπητό στην τοπική κοινωνία.

Σημειώνεται ότι για το περιστατικό είχε συλληφθεί ο εργολάβος του ιδιωτικού έργου, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος με εντολή της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Βόλου, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη προκαταρκτική εξέταση για τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

google_news_icon

troxaio1 (1)
AKROTIRI KYPROS
xardalias 55- new
skrekas_kontadakis_new
irakleio zimies pasxa – new
padousi new
moufteia-komotinis-123
country house
vythos-petroma
kerkira_starttv
troxaio1 (1)
AKROTIRI KYPROS
xardalias 55- new
