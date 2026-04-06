Σοβαρό εργατικό ατύχημα στο Βόλο: Χειριστής καταπλακώθηκε από εκσκαφέα, νοσηλεύεται διασωληνωμένος

Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε σε ιδιωτικό έργο στη Νέα Δημητριάδα Βόλου.
Υπό αδιευκρίνιστες εκσκαφέας καταπλάκωσε 58χρονο χειριστή, τραυματίζοντας τον σοβαρά.
Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια εκφόρτωσης. Η ράμπα φαίνεται ότι υποχώρησε με συνέπεια το όχημα να καταπλακώσει τον 58χρονο.
Ο 58χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Νοσοκομείο Βόλου.
Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.
