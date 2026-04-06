Αναπάντητα ερωτήματα γύρω από την πτώση 27χρονης στο Μαρούσι: Τι υποστηρίζει ο σύντροφος της 

Αναπάντητα ερωτήματα υπάρχουν γύρω από την πτώση της 27χρονης ουκρανικής καταγωγής από το μπαλκόνι του σπιτιού της στο Μαρούσι.

Ο 29χρονος ρωσικής καταγωγής σύντροφος έχει συλληφθεί με κατηγορία που αναμένεται να οριστικοποιήσει.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι έπεσε μόνη της, ωστόσο γειτόνισσα είπε ότι άκουσε φωνές. Η κοπέλα νοσηλεύεται εκτός κινδύνου σε νοσοκομείο της Αττικής.

Το περιστατικό συνέβη χθες Κυριακή (6/4) λίγο πριν τις 20.00. Η 27χρονη έπεσε από το μπαλκόνι 3ου ορόφου, αλλά την κράτησε η τέντα. Μετά από λίγο ανέβηκε στο διαμέρισμα της, έπεσε ξανά και αυτή τη φορά προσγειώθηκε στον κήπο του ισογείου.

