Στις 27 Απριλίου θα συνεχιστεί η δίκη για τα Τέμπη – Αναμένεται παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας και από το Ελληνικό Δημόσιο

Στις 27 Απριλίου θα συνεχιστεί η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Σήμερα ολοκληρώθηκε στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας σε μεγάλο βαθμό το στάδιο των δηλώσεων για παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

Εκτός από συγγενείς θυμάτων και τραυματίες δηλώσεις υποστήριξης της κατηγορίας έκαναν και 52 Δικηγορικοί Σύλλογοι. Το νομοθετικό πλαίσιο για την παράταση των Δικηγορικών Συλλόγων ανέλυσε για λογαριασμό του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ο κ. Θεόδωρος Μαντάς και ο κ. Δημήτρης Βερβεσος.

Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας κ. Τρύφωνας Τσατσαρος δήλωσε μεταξύ άλλων πως: στην ενέργεια μας μας αυτή προβαίνουμε με απόλυτο σεβασμό στην μνήμη των θυμάτων των συγγενών και και των τραυματιών. Μοναδικη μας στόχευση είναι η εξής: Να συμβάλουμε και εμείς στην διεύρυνση των συνθηκών αυτής της ανείπωτης τραγωδίας.

Μεταξύ των οικογενειών θυμάτων που δήλωσαν παράσταση ήταν και οι γονείς της Εριέττας Μόλχο, με τον συνήγορό τους να επισημαίνει στο δικαστήριο τις ενέργειες που πραγματοποίησε η οικογένεια για να τιμήσει τη μνήμη της, όπως η ίδρυση έδρας στο Πανεπιστήμιο που σπούδασε, μια υποτροφία για το σχολείο που πήγαινε και την πρόθεση τους για ίδρυση Ιδρύματος “Εριέττα Μόλχο” που θα φιλοξενεί συγγενείς καρκινοπαθών.

Δηλώσεις έγιναν επίσης και για άτομα που καταγράφηκαν στο κατηγορητήριο ως τραυματίες αλλά δεν κλήθηκαν να καταθέσουν.

Η διαδικασία σήμερα προχώρησε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα με τη συνήγορο συγγενών θυμάτων και πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας κα Ζωή Κωνσταντοπούλου να επισημαίνει ωστόσο μεταξύ άλλων πως «οι συνθήκες κάτω από τις οποίες γίνεται αυτή η διαδικασία είναι εξόχως τραυματικές».

Να σημειωθεί πως οι υποστηρίζοντες την κατηγορία όπως εμφανίζονται στο κατηγορητήριο είναι 230, οι περισσότεροι εκ των οποίων δήλωσαν σήμερα την παράσταση τους. Κάποιοι δήλωσαν πως δεν επιθυμούν να παρασταθούν διατηρώντας μόνο την ιδιότητα του μάρτυρα κατηγορίας.

Στην επόμενη συνεδρίαση θα δηλωθούν οι παραστάσεις ελάχιστων ακόμα συγγενών θυμάτων και τραυματιών ενώ αναμένεται να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας και το Ελληνικό Δημόσιο. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η διαδικασία των ενστάσεων για τις δηλώσεις παράστασης.

Σήμερα στο δικαστήριο παρόντες ήταν 3 από τους συνολικά 36 κατηγορούμενους που, κατά περίπτωση, κατηγορούνται για το κακούργημα της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο, με επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας πράξεις, από τις οποίές μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για ανθρώπους και που είχε ως αποτέλεσμα: α) τον θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων, β) τη βαριά σωματική βλάβη περισσότερων ανθρώπων και γ) τη σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, τελεσθείσα και κατ’ εξακολούθηση και από κοινού και τα πλημμελήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή, της απλής σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή και της παράβασης καθήκοντος.

Δίκη για τα βίντεο των Τεμπών: Προσφυγή στον Άρειο Πάγο ετοιμάζουν συνήγοροι κατηγορίας (Video)

Βαρύ πένθος για τη Θεανώ Φωτίου – Πέθανε ξαφνικά ο γιος της, Βασίλης Ρίζος

Κωνσταντοπούλου: «Ποτέ δεν με εμπόδισαν ούτε τα κυκλώματα, ούτε οι μαφίες, ούτε οι σκληροί μηχανισμοί της εξουσίας από το να ασκήσω τα καθήκοντά μου»