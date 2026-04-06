Βαρύ πένθος για τη Θεανώ Φωτίου – Πέθανε ξαφνικά ο γιος της, Βασίλης Ρίζος

Βαρύ πένθος βιώνει η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Θεανώ Φωτίου, καθώς ο μοναχογιός της Βασίλης Ρίζος έφυγε αιφνιδίως από τη ζωή σε ηλικία 48 ετών.

Ο Βασίλςη Ρίζος ήταν αρχιτέκτονας, ιδιαίτερα δραστήριος στον χώρο της Αριστεράς και πατέρας ενός παιδιού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπέστη καρδιακή ανακοπή στον ύπνο του.

Νέα Αριστερά: Αποχαιρετούμε με μεγάλη οδύνη τον σύντροφό μας

Τον Βασίλη Ρίζο αποχαιρέτησε η Νέα Αριστερά με μια συγκινητική ανακοίνωση:

«Η Νέα Αριστερά αποχαιρετά τον σύντροφο Βασίλη Ρίζο

Αποχαιρετούμε σήμερα με μεγάλη οδύνη τον σύντροφό μας Βασίλη Ρίζο.

Ο Βασίλης, γιος της Θεανώς Φωτίου και του Δημήτρη Ρίζου, είχε συνυφάνει την τόσο σύντομη ζωή του με τη γνώση και τη δράση του στην Αρχιτεκτονική, την Αριστερά και την Αθήνα. Ένας λαμπρός αρχιτέκτονας με διακρίσεις σε διεθνείς και πανελλαδικούς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, ασχολήθηκε με το «χώρο» όχι μόνο επαγγελματικά αλλά και κινηματικά και πολιτικά. Από μαθητής ήταν ο άνθρωπος της πόλης του, της γειτονιάς του, των Αμπελόκηπων, και των ανθρώπων της. Μέλος και υποψήφιος της «Συμμαχίας για ένα προοδευτικό ΤΕΕ», της δημοτικής παράταξης, Ανοιχτή Πόλη αλλά και σταθερά μέλος του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Άνω Αμπελοκήπων, έκανε πράξη όσα πίστευε για την ενεργό δράση των αριστερών ανθρώπων. Όπου υπήρχε στην Αθήνα ζήτημα διεκδίκησης αλλά και σχεδιασμού δημόσιου χώρου αυτός ήταν παρών. Ως μέλος της «Ανάπλασης Αθήνας», το 2018-2019, είχε την ευθύνη του έργου ανάπλασης των Προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Στα πέτρινα χρόνια της ανθρωπιστικής κρίσης, ως μέλος και αργότερα συντονιστής της «Αλληλεγγύης για Όλους», ήταν πάντα εκεί για όποιον συνάνθρωπό μας είχε ανάγκη. Σημαντική ήταν η συμβολή του κατά στην πρώτη κυβέρνηση της Αριστεράς, στον νόμο για τις αγορές «Χωρίς Μεσάζοντες».

Ο Βασίλης ήταν μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και έπειτα της Νέας Αριστεράς. Μαζί με τη μητέρα του Θεανώ είχαν σχεδιάσει τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ τα και τα γραφεία της Νέας Αριστεράς έχουν τη δική του αρχιτεκτονική υπογραφή. Ο Βασίλης ήταν πάνω από όλα ένας πολύ γλυκός γιος, πατέρας, φίλος, άνθρωπος που μας άφησε πολύ νέος και πολύ αναπάντεχα.

Στη Θεανώ, το γιο του Δημήτρη και σε όλους τους δικούς του ανθρώπους τα θερμά συλλυπητήρια».

Σακελλαρίδης:: Είναι αδιανόητο να το χωρέσει το μυαλό μας

Ανάρτηση για την ξαφνική απώλεια του Βασίλη Ρίζου έκανε και ο μεταβατικός πρόεδρος της ΝεΑΡ, Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

«Ο σύντροφος Βασίλης Ρίζος έφυγε ξαφνικά σήμερα το πρωί από ανακοπή.

Πολύ δύσκολος ένας τέτοιος αποχαιρετισμός.

Αγαπημένη μας Θεανώ ό,τι και να σου πούμε είναι λίγο. Είναι αδιανόητο να το χωρέσει το μυαλό μας. Η σκέψη μας σε σένα και στον εγγονό σου.

Σύντροφε Βασίλη, σε ευχαριστούμε για όλα»

