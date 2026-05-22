ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.05.2026 13:30
Δεν… έπαιξαν τον Π. Ψωμιάδη στο Ολύμπιον και έφυγε «μη ικανοποιημένος»

Η παρουσία του Παναγιώτη Ψωμιάδη στην εκδήλωση ανακοίνωσης του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού δεν πέρασε απαρατήρητη, αλλά… δεν απασχόλησε κιόλας.

Και μάλλον γι’ αυτό έφυγε και απογοητευμένος, όπως δήλωσε στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών.

«Είμαι παντός καιρού κι όπως στο παρελθόν πήγα στην κα Παπαρήγα, στον κ. Αλαβάνο, σε στελέχη του ΠΑΣΟΚ νομίζω ότι μέσα σε μια ελλιπή δημοκρατία όπως έχουμε τις τελευταίες δεκαετίες, θεώρησα ότι πρέπει να ακούσω και αυτή την φωνή» είπε για την παρουσία του στο Ολύμπιον.

«Δεν έφυγα ικανοποιημένος γιατί και ο κόσμος δεν ήταν αυτός που έπρεπε, δεν υπήρχε ενθουσιασμός, δεν υπήρχε νεολαία. Πολύ ερασιτεχνισμός» πρόσθεσε.

Ο καταδικασθέντας για τα λεγόμενα «45άρια» της άλλοτε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, αφού απογοητεύτηκε από την Καρυστιανού, θυμήθηκε τον Σαμαρά και τον… πρίγκιπα Παύλο. Είπε πάντως πως αν ο Σαμαράς ιδρύσει κόμμα, τότε θα τον στηρίξει.

«Το ερώτημα είναι υπάρχει κάποιος που μπορεί να σώσει την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό;  Αυτή τη στιγμή θα έλεγα όχι. Είτε πρίγκιπας Παύλος είναι αυτός, είτε Σαμαράς του οποίου την κίνησή την περιμένω τις επόμενες μέρες , εγώ πιστεύω και στην κίνηση Σαμαρά. Απλώς πήγα να παρευρεθώ και να ακούσω, τίποτε λιγότερο, τίποτε περισσότερο».

«Η ΝΔ κατάντησε κουκλοθέατρο, ο Τσίπρας θα ενώσει την Αριστερά και θα πάρει 17%»

Ο Ψωμιάδης πάντως έκανε κριτική και στην παράταξή του χαρακτηρίζοντάς την… κουκλοθέατρο

«Άλλο κυβέρνηση κι άλλο ΝΔ. Εγώ ανήκω στη ΝΔ. Ξέρετε πως ηδονίζομαι όταν βλέπω τον κ. Χρυσοχοϊδη, τον Φλωρίδη, τον κ. Πιερρακάκη να μιλάνε την ΝΔ, για τον Μητσοτάκη τον παππού, τον Καραμανλή, τον Αβέρωφ, τον Σαμαρά. Μεγαλύτερη ηδονή δεν υπάρχει. Έχουμε καταντήσει ένα κουκλοθέατρο. Αυτή δεν είναι Βουλή, είναι ένα θέατρο. Εγώ περιμένω να βγει ο εθνικός ηγέτης που θα μιλήσει αλλά με πράξεις για την υπογεννητικότητα, για τους λαθροεισβολείς και για τα funds» είπε, ενώ για τα κόμματα της αριστεράς προέβλεψε ότι «ο Τσίπρας είναι αυτός που θα ενώσει τα κομμάτια της Αριστεράς και με την πρώτη δημοσκόπηση θα πάρει 15 με 17%».

