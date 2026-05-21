Παρών στην Καρυστιανού ο Παναγιώτης Ψωμιάδης

Παρών στο Ολύμπιον, στην Πλατεία Αριστοτέλους, όπου η Μαρία Καρυστιανού παρουσιάζει τον πολιτικό φορέα της, ήταν και ο πρώην Νομάρχης Θεσσαλονίκης, Παναγιώτης Ψωμιάδης.

Μάλιστα, στις δηλώσεις που έκανε, θέλησε να κάνει ένα λογοπαίγνιο με την λέξη “Ελπίδα”, που έχει κεντρικό ρόλο στο νέο κόμμα, λέγοντας, «Κάθε καινούργια προσπάθεια είναι και ελπιδοφόρα. Θεωρώ ότι αυτό που λείπει σήμερα από την ελληνική κοινωνία είναι η ελπίδα, η αισιοδοξία, η αλήθεια και θέλω να πιστεύω αυτή η καινούργια προσπάθεια της κυρίας Καρυστιανού θα τα κουβαλήσει πάνω της».

Διαβάστε επίσης:

Γιατί ο Τσίπρας φόρεσε την κυανέρυθρη της Μπαρτσελόνα;

Σε σκηνή από την ταινία «Ξύπνα Βασίλη» παρέπεμψε ο Φλωρίδης την Κωνσταντοπούλου – Την παρομοίασε με τον Γιώργο Κωνσταντίνου

Σε ρυθμούς Final Four o Μαρινάκης: Οι επιλογές του για Σπανούλη, Διαμαντίδη, η… υπουργική θέση στον Γουόκαπ και η… αυτοδυναμία