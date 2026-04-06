ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 13:27
06.04.2026 11:56

Αλεξανδρούπολη: Είχαν αλιεύσει παράνομα πάνω από 16.000 αχινούς – 5 συλλήψεις από το Λιμενικό

Πέντε άνδρες που είχαν αλιεύσει παράνομα περισσότερους από 16.000 αχινούς, συνέλαβαν στην Αλεξανδρούπολη οι λιμενικές αρχές.

Συγκεκριμένα, στη σύλληψη πέντε ημεδαπών προχώρησαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (06/04) και συγκεκριμένα λίγο μετά από τα μεσάνυχτα, στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης, μετά τον εντοπισμό μεγάλης ποσότητας παράνομα αλιευμένων αχινών. Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, μετά από αξιοποίηση συγκεκριμένων πληροφοριών, οι λιμενικοί διενήργησαν έλεγχο σε Ι.Χ. αυτοκίνητο με τρέιλερ εντός του επιβατικού λιμένα Αλεξανδρούπολης. Κατά την έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι πέντε συλληφθέντες, ηλικίας 22, 35, 39, 39 και 40 ετών, είχαν προχωρήσει από κοινού στην αλιεία, μεταφόρτωση και μεταφορά 25 σάκων, οι οποίοι περιείχαν συνολικά 16.250 τεμάχια αχινών, συνολικού καθαρού βάρους 820 κιλών.

Σύμφωνα με τις αρχές, η ποσότητα προοριζόταν για εμπορία, ενώ οι δράστες δεν διέθεταν τις προβλεπόμενες άδειες, είχαν αλιεύσει ποσότητα κατά πολύ μεγαλύτερη του επιτρεπτού ορίου, μεγάλο μέρος των αχινών ήταν κάτω των προβλεπόμενων διαστάσεων.

Οι πέντε άνδρες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παράβαση των ρυθμιστικών μέτρων αλιείας αχινού, του αλιευτικού κώδικα, καθώς και για υποβάθμιση περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τη διάταξη περί συναυτουργίας. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, παράβαση των άρθρων 5 και 7 του Π.Δ. 65/2014 «Ρυθμιστικά μέτρα για την αλιεία του αχινού», με τις κυρώσεις του άρθρου 20 παρ. 2 του Ν.Δ. 420/1970 «Aλιευτικός κώδικας» σε συνδυασμό με το άρθρο 28 του Ν. 1650/1986 «Υποβάθμιση περιβάλλοντος» και του άρθρου 45 Π.Κ «Συναυτουργία».

Ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή: Διευκρινίσεις Μαρινάκη – Στο τραπέζι αναστολή βουλευτικής ιδιότητας και μείωση βουλευτών

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

