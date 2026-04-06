Τηλεφώνημα για βόμβα στο γραφείο της Φωτεινής Αραμπατζή στις Σέρρες: Έληξε ο συναγερμός μετά από έλεγχο του ΤΕΕΜ

Συναγερμός σήμανε στις Σέρρες μετά από τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας στο πολιτικό γραφείο της βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Φωτεινής Αραμπατζή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, υπήρξε τηλεφώνημα γύρω στις 09:30 σήμερα το πρωί στο γραφείο της βουλευτού της ΝΔ, στις Σέρρες, μέσω του οποίου άγνωστος προειδοποίησε για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στον χώρου.

Αμέσως ειδοποιήθηκε η ΕΛΑΣ και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και στελέχη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου.

Αφότου έγινε ο σχετικός έλεγχος δεν βρέθηκε κάτι ύποπτο και ο συναγερμός έληξε.

