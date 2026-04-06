Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 15χρονη για επίθεση σε τρεις ανήλικες, στο νοσοκομείο τα θύματα

Μια 15χρονη, η οποία κατηγορείται ότι επιτέθηκε σε τρεις ανήλικες το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου, συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό φέρεται να συνέβη σε πλτεία στην περιοχή του Ευόσμου. Οι τρεις ανήλικες, μία 13χρονη και δύο κορίτσια 14 ετών, που δέχθηκαν την επίθεση, χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Μάλιστα, η μία 14χρονη κρίθηκε απαραίτητο να νοσηλευτεί για προληπτικούς λόγους.

Μετά το συμβάν, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη της 15χρονης, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμων ατόμων.

Η ανήλικη αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα.

