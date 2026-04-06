ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 08:40
06.04.2026 08:20

Δίκη για τα Τέμπη: Συνεχίζεται σήμερα η διαδικασία των νομιμοποιήσεων, τι προβλέπεται

06.04.2026 08:20
Με την διαδικασία των νομιμοποιήσεων συνεχίζεται σήμερα στο ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Όπως διευκρινίζεται στη νέα διάταξη της προέδρου του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή, στην αίθουσα σήμερα θα εισέλθουν πρώτα οι υποστηρίζοντες την κατηγορία με αύξοντα αριθμό 98 και εντεύθεν, όπως αυτοί αναφέρονται στο κατηγορητήριο με την διευκρίνηση πως 32 άτομα έχουν ήδη προβεί στη σχετική δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας κατά την συνεδρίαση της 1ης Απριλίου.

Στη συνέχεια σύμφωνα πάντα με την διάταξη θα προσέλθουν οι λοιποί μάρτυρες που έχουν κληθεί και επιθυμούν να προβούν στη σχετική δήλωση, και τέλος οι παθόντες που, καίτοι δεν έχουν κληθεί, αναφέρονται στο κατηγορητήριο και επιθυμούν να δηλώσουν υποστήριξη της κατηγορίας.

Να σημειωθεί πως συνολικά οι παριστάμενοι προς υποστήριξη της κατηγορίας όπως εμφανίζονται στο κατηγορητήριο είναι 230 ενώ οι μάρτυρες είναι 122.

Στην προηγούμενη δικάσιμο υποβλήθηκε αίτημα από την συνήγορο συγγενών θυμάτων και πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου για την οπτικοακουστική κάλυψη και μετάδοση της δίκης με το δικαστήριο να επιφυλάσσεται μέχρι να ολοκληρωθεί η νομιμοποίηση όλων των συνηγόρων προκειμένου αν το επιθυμούν να τοποθετηθούν επί του αιτήματος.

Ο αριθμός των κατηγορουμένων ανέρχεται σε 36 και τα βασικά αδικήματα για τα οποία κατηγορούνται είναι κατά περίπτωση το κακούργημα της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο, με επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας πράξεις, από την οποία μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για ανθρώπους, η οποία πράξη είχε ως αποτέλεσμα: α) τον θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων, β) τη βαριά σωματική βλάβη περισσότερων ανθρώπων και γ) τη σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, τελεσθείσα και κατ’ εξακολούθηση και από κοινού και τα πλημμελήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή, της απλής σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή και της παράβασης καθήκοντος.

ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 08:39
ΕΛΛΑΔΑ

Τι να κάνετε αν δεν πάρετε το Δώρο Πάσχα μέχρι την Μεγάλη Τετάρτη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στέγαση σε κρίση: Χαμηλή ικανοποίηση στην Ελλάδα και νέοι εγκλωβισμένοι σε ακριβές κατοικίες

LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: «Χρωστάω σε όποιον μιλάει ελληνικά» – Η εξομολόγηση για την οικονομική του κατάσταση μετά το ατύχημα (Video)

