Μαρούσι: Θρίλερ με διπλή πτώση 27χρονης από τον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας – Συνελήφθη ο σύζυγός της

Σε εξέλιξη βρίσκεται ένα θρίλερ στο Μαρούσι μετά τη – διπλή – πτώση μιας γυναίκας από τον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας στην οποία και έμενε.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο προάστειο της Αθήνας λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Κυριακής όταν μια γυναίκα έπεσε αρχικά από τον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας στον τρίτο.

Στη συνέχεια, επέστρεψε στο διαμέρισμά της και λίγο αργότερα έπεσε ξανά, αυτή τη φορά καταλήγοντας στο ισόγειο.

Από τη δεύτερη πτώση η γυναίκα διακομίστηκε τραυματισμένη σε ιδιωτικό νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται.

Στο χρονικό διάστημα μεταξύ των δύο πτώσεων ο 29χρονος σύζυγός της κάλεσε ιδιωτικό ασθενοφόρο.

Ο 29χρονος συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία. Οι αρχές διερευνούν την υπόθεση.

Διαβάστε επίσης

Σεισμός 4,3 Ρίχτερ στα Ιωάννινα – Έγινε ιδιαίτερα αισθητός

Τροχαίο με εγκλωβισμό μέσα σε σήραγγα στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας

Καιρός: Αφρικανικός αντικυκλώνας μας χαρίζει τριήμερο «καλοκαίρι»