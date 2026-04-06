search
ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 08:43
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.04.2026 07:41

Σεισμός 4,3 Ρίχτερ στα Ιωάννινα – Έγινε ιδιαίτερα αισθητός

Σεισμός 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 7:20 το πρωί της Μεγάλης Δευτέρας (06.04.2026) στα Ιωάννινα αναστατώνοντας τους κατοίκους.

Ο σεισμός στα Ιωάννινα ήταν επιφανειακός γεγονός που τον έκανε ιδιαίτερα αισθητό στην περιοχή.

 Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται έξι χιλιόμετρα νότια νοτιοανατολικά των Ασπραγγέλων Ιωαννίνων. Το εστιακό βάθος της δόνησης ήταν 16,6 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με τον καθηγητή Ευθύμη Λέκκα που μίλησε στην ΕΡΤ η δόνηση εντάσσεται στη σεισμική δραστηριότητα των τελευταίων στην περιοχή. 

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3