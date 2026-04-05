Εύβοια: Εντοπίστηκαν οι 8 περιπατητές που αγνοούνταν σε φαράγγι

Αίσιο τέλος για τους 8 αγνοούμενους που αναζητούνταν σε φαράγγι της Εύβοιας, αφού έχασαν τον προσανατολισμό τους, το βράδυ της Κυριακής (05/04).
Σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline.gr τα 8 άτομα εντοπίστηκαν πριν από λίγο, και φαίνεται πως είναι καλά στην υγεία τους. Είχαν χαθεί στην περιοχή που βρίσκεται στο φαράγγι της Αγάλης στο Δήμο Διρφύων Μεσσαπίων στην περιοχή Λούτσα Ευβοίας.
Στο σημείο βρίσκεται η πυροσβεστική υπηρεσία.
