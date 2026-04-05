Θεσσαλονίκη: 58χρονος ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις σε δύσβατο σημείο στο Αγγελοχώρι

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 58χρονος άνδρας που έπεσε σε δύσβατο σημείο στο Αγγελοχώρι Θεσσαλονίκης, έπειτα από επιχείρηση της Πυροσβεστικής και του Λιμενικού.

Για τον εντοπισμό και την ανάσυρσή του επιχείρησαν οκτώ πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.

Στη συνέχεια, ο άνδρας παραδόθηκε σε σκάφος του Λιμενικού, το οποίο τον μετέφερε σε σημείο όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες.

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε άνδρας ύστερα από πτώση του σε δύσβατο σημείο και παραδόθηκε σε σκάφος του Λιμενικού Σώματος για τη μεταφορά του σε σημείο όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, σε περιοχή του δήμου Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη. Επιχείρησαν 8 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 5, 2026

