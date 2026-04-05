Χαλκίδα: Κατέρρευσε ξαφνικά παλιό σπίτι στο κέντρο της πόλης (Video)

Αναστάτωση δημιουργήθηκε το βράδυ της Κυριακής (5/4) στο κέντρο της Χαλκίδας, όταν ένα παλιό σπίτι στη συμβολή των οδών Δούκα και Κοτοπούλη κατέρρευσε ξαφνικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, επικράτησε ένας εκκωφαντικός θόρυβος στην περιοχή, ενώ σύννεφο σκόνης σηκώθηκε στον ουρανό.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ο δρόμος γέμισε με συντρίμμια και πέτρες. Δεν υπάρχουν αναφορές για κάποιον τραυματισμό. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής.

Διαβάστε επίσης:

Εύβοια: Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής στο φαράγγι της Αγάλης – Έχασαν τον προσανατολισμό τους 8 άτομα

Αγρίνιο: Αίσιο τέλος στην επιχείρηση διάσωσης του τραυματισμένου ορειβάτη

Πάτρα: Σοβαρό τροχαίο με 4μελη οικογένεια σε τζιπ – Αναποδογύρισε το όχημα, απεγκλωβίστηκαν από την πυροσβεστική