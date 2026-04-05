Αγρίνιο: Αίσιο τέλος στην επιχείρηση διάσωσης του τραυματισμένου ορειβάτη

Με επιτυχία στέφθηκε η μεγάλη επιχείρηση διάσωσης του τραυματισμένου ορειβάτη στη δύσβατη περιοχή του Αγίου Βλασίου (Κούτουπας) στον Δήμο Αγρινίου.

Διασώστες με Super Puma παρέλαβαν με την τρίτη προσπάθεια προσέγγισης τον 54χρονο, τον οποίο είχε μεταφέρει στο σημείο πεζοπόρο τμήμα της ΕΜΑΚ.

Ο ορειβάτης μεταφέρθηκε στην Αεροπορική Βάση Αράξου όπου παρελήφθη και διεκομίσθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΓΝ Πατρών Άγιος Ανδρέας.

Ο ορειβάτης βρισκόταν σε δύσβατο σημείο, το οποίο χρειάστηκε αρκετές ώρες πεζοπορίας για να το προσεγγίσουν οι διασώστες.

Στην επιχείρηση συνέδραμαν άνδρες της 6ης και 7ης ΕΜΑΚ, η 6η ΕΜΟΔΕ, καθώς και εναέριο μέσο, όπως και η ΣμηΕΑ Δυτικής Ελλάδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, είχε πραγματοποιηθεί αρχικά προσπάθεια διάσωσης με ελικόπτερο Agusta, ωστόσο δεν κατέστη δυνατή η προσέγγιση, με αποτέλεσμα οι διασώστες να προσπαθήσουν εκ νέου με Super Puma.

Παράλληλα, ειδική ομάδα της ΕΜΑΚ προσέγγιζε πεζή το σημείο.

Ο 54χρονος, ο οποίος βρισκόταν μαζί με πολυμελή ομάδα από ορειβατικό σύλλογο Πρέβεζας, πιθανότατα έπεσε και χτύπησε στα βράχια, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως μέλη της ομάδας βρίσκονταν συνεχώς κοντά του.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

Κατά τις μεσημεριανές ώρες σήμερα Κυριακή 5 Απριλίου 2026, ειδοποιήθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, για έρευνα και διάσωση άνδρα, από δύσβατο σημείο στην περιοχή Κούτουπα στον Άγιο Βλάσιο Αγρινίου.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες από τις Π.Υ. Αγρινίου και Μεσολογγίου, η 6η Ε.ΜΟ.Δ.Ε., Ορειβατικές Ομάδες Έρευνας και Διάσωσης (Ο.Ο.Ε.Δ.) της 6ης και 7ης Ε.Μ.Α.Κ. καθώς και Ομάδα Σ.μηΕ.Α. της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Δυτικής Ελλάδας.

Επίσης, κινητοποιήθηκαν ελικόπτερα του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.).

Οι Πυροσβέστες, αφού εντόπισαν τον τραυματισμένο άνδρα σε δύσβατο σημείο στην περιοχή Κούτουπα, με συντονισμένες ενέργειες και με τη χρήση ορειβατικού εξοπλισμού, τον μετέφεραν σε προσβάσιμο σημείο, από όπου τον παρέλαβε ελικόπτερο του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.). Ο άνδρας μεταφέρθηκε στην Αεροπορική Βάση Αράξου όπου παρελήφθη και θα διακομισθεί από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΓΝ Πατρών Άγιος Ανδρέας.

