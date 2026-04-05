Ιωάννα Τούνη: «Αντί να κρύβεται και να κάνει τον σταυρό του που δεν είναι στη φυλακή, βγαίνει και επιτίθεται στο θύμα του», λέει ο Δημητρακόπουλος

Για την Ιωάννα Τούνη και όσα έγιναν χθες με τη σύλληψή της μίλησε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος στο OPEN.

«Ειλικρινά, κάποια στιγμή σταματάει η λογική. Ο ένας εκ των δύο που κατέθεσε έγκληση σε βάρος της κυρίας Τούνη, είναι καταδικασμένος σε τρία χρόνια φυλάκιση για κακούργημα. Παραβίασε τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα της κυρίας Τούνη, τα ανακοίνωσε σε τρίτους, τα ανέβασε σε σάιτ… Και αντί να κρύβεται και να λέει “πάλι καλά που έχω αναστολή στην έφεση και στην ποινή”, αντί να κάνει τον σταυρό του που είναι ελεύθερος και όχι στη φυλακή, βγαίνει και επιτίθεται στο θύμα του», επισήμανε ο γνωστός ποινικολόγος στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ».

«Έκανε το ίδιο πράγμα για το οποίο κατηγορεί τους πελάτες μου»

Μιλώντας νωρίτερα στην εκπομπή του «Σαββατοκύριακο Παρέα» του ΑΝΤ1 η δικηγόρος Σωτηρία Πανουσάκη, η οποία εκπροσωπεί τον έναν εκ των ενόχων για το revenge porn βίντεο στην υπόθεση της, επισήμανε πως η «μήνυση που έχει γίνει στην Ιωάννα Τούνη είναι το ίδιο ακριβώς αδίκημα, για το οποίο έχει καταμηνύσει και τους πελάτες μου».

»Έχει δηλαδή κοινολογίσει προσωπικά δεδομένα ειδικής κατηγορίας, ευαίσθητα δεδομένα, όπως το ποινικό μητρώο και τα στοιχεία ενός ανθρώπου».

»Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος δεν έχει κριθεί τελεσίδικα για το αδίκημα για το οποίο διώκεται. Πρόκειται για μια πρωτόδικη ποινή. Η οποία έχει εξαφανιστεί μετά την άσκηση της Εφέσεως. Θα εκδικαστεί σε δεύτερο βαθμό εκ νέου, από την αρχή και έχει πιθανότητες να αθωωθεί», εξήγησε η συνήγορός του.

«Και καταδικασμένος να ήταν σε τελεσίδικη ποινή, πάλι απαγορεύεται από το νόμο η κοινοποίηση των στοιχείων του σε συνδυασμό με το ποινικό του μητρώο…Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο επιτρέπεται η κοινοποίηση των στοιχείων των κατηγορουμένων ή καταδικασθέντων», επισήμανε η κ. Πανουσάκη.

«Το προφίλ του πελάτη μου έχει κυκλοφορήσει από αόριστο αριθμό ατόμων»

«Ξέρετε τι έχει συμβεί αυτή τη στιγμή; Αυτή τη στιγμή έχει συμβεί το εξής: το προφίλ του πελάτη μου με τον χαρακτηρισμό ως κακοποιητή και την ποινή φυλάκισής τους έχει κυκλοφορήσει από αόριστο αριθμό ατόμων, δεν μπορώ καν να τον καταμετρήσω, με το σχόλιο, “αυτός είναι ο άνθρωπος που γύρισε το revenge porn της Τούνη”… Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει δει το πρόσωπο και τα στοιχεία του πελάτη μου».

»Κατέφυγε στη δικαιοσύνη η κυρία Τούνη και δικαιώθηκε. Αυτή τη στιγμή έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος της κυρίας Τούνη και θα πάρει τον δρόμο της. Δε μπορεί ο κάθε χρήστης να παίρνει τον νόμο στα χέρια του. Η κυρία Τούνη ήξερε ανεβάζοντας αυτό το βίντεο τι θα γίνει, γιατί έχει τη δύναμη του 1 εκ. ακόλουθων. Έκανε αυτό που κατηγορεί τους πελάτες μου, ότι σκοπός ήταν να της προκαλέσουν βλάβη, αυτό έκανε και η ίδια προκειμένου να τους προκαλέσει βλάβη. Η ζημία έχει γίνει», κατέληξε.

Διαβάστε επίσης:

Αγρίνιο: Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης τραυματισμένου ορειβάτη στον Άγιο Βλάση

Καιρός – Η πρόγνωση του Κολυδά για Μεγάλη Εβδομάδα και Πάσχα: «Ανάσταση με βροχές»

Πλακιάς κατά Ζωής: «Δεν ασκήθηκε καμία λεκτική ή σωματική βία στον Πάνο Ρούτσι» – Το βίντεο που δημοσίευσε η Κωνσταντοπούλου ως πειστήριο



