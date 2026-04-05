Καιρός – Η πρόγνωση του Κολυδά για Μεγάλη Εβδομάδα και Πάσχα: «Ανάσταση με βροχές»

Αβέβαιο παραμένει στο μεγαλύτερο μέρος του το σκηνικό του καιρού που θα επικρατήσει από τη Μεγάλη Πέμπτη μέχρι το Πάσχα, ιδίως όσον αφορά το ενδεχόμενο εκδήλωσης βροχοπτώσεων.

Σύμφωνα με σημερινή ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά όμως, ένα από τα δύο προγνωστικά μοντέλα που «συγκρούονται» φαίνεται να επικρατεί και, σύμφωνα με αυτό, είναι αρκετά αυξημένες οι πιθανότητες βροχής το Μεγάλο Σάββατο.

Όπως αναφέρουν τα στοιχεία του μετεωρολόγου, οι συνθήκες που θα επικρατούν μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη είναι ιδιαίτερα ανοιξιάτικες, με θερμές τιμές στις θερμοκρασίες. Από τη Μεγάλη Πέμπτη, όμως, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, ενώ είναι πιθανή και η εκδήλωση βροχοπτώσεων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον κ. Κολυδά, στο μοντέλο που επικρατεί, το ECMWF ensemble, η θερμοκρασιακή εξέλιξη εμφανίζει άνοδο έως τις πρώτες ημέρες του διαστήματος και ακολούθως πτώση και η συνολική εικόνα των μελών παραμένει περισσότερο συνεκτική. Η ψυχρότερη φάση του καιρού τοποθετείται με σχετική συνέπεια στο διάστημα 9 έως 11 Απριλίου, ενώ και η μεταγενέστερη αποκατάσταση της θερμοκρασίας αποδίδεται με πιο ελεγχόμενη διασπορά. Αντίστοιχα, ο υετός στο ECMWF δεν λείπει από το σήμα αβεβαιότητας, παρουσιάζει όμως πιο οργανωμένη χρονική συγκέντρωση, κυρίως προς το διάστημα 10 έως 13 Απριλίου. Με άλλα λόγια, το ECMWF δεν εμφανίζει απλώς πιθανότητες βροχής, αλλά τις εντάσσει σε ένα πιο συγκροτημένο συνοπτικό πλαίσιο, στοιχείο που συμβαδίζει καλύτερα με όσα προκύπτουν και από τους χάρτες της ανώτερης ατμόσφαιρας. Το ίδιο μοντέλο δίνει περισσότερες βροχές το Μεγάλο Σάββατο.

Ο καιρός στην Αθήνα

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος, η εικόνα του καιρού για την Αθήνα έως και την Κυριακή του Πάσχα δείχνει ότι οι πρώτες ημέρες της εβδομάδας θα κυλήσουν σχετικά ήπια και ανοιξιάτικα, με λίγες νεφώσεις, ασθενείς ανέμους και θερμοκρασίες που θα διατηρηθούν σε καλές για την εποχή τιμές. Από την Τετάρτη και κυρίως από την Πέμπτη και μετά, τα στοιχεία συγκλίνουν σε μια πιο άστατη εξέλιξη, με αυξημένες νεφώσεις, πτώση της θερμοκρασίας και περισσότερες πιθανότητες για βροχές.

Ακόμα πιο ειδικά, η Πέμπτη συγκεντρώνει μέτρια προς αυξημένη πιθανότητα βροχής, περίπου 50-60%, με πιθανότερο σενάριο τις παροδικές βροχές κατά διαστήματα. Την Παρασκευή η αστάθεια φαίνεται να ενισχύεται και η πιθανότητα βροχής ανεβαίνει στο 60-70%, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα βρέχει συνεχώς σε όλη την πόλη ή σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το Σάββατο αναδεικνύεται, με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία, ως η πιο υποψήφια ημέρα για πιο αξιόλογα φαινόμενα, με πιθανότητα βροχής που προσεγγίζει το 70-80%. Για την Κυριακή διατηρείται ακόμη ένα άστατο σκηνικό, αλλά με κάπως πιο ήπια εικόνα σε σχέση με το Σάββατο και με πιθανότητα βροχής γύρω στο 50-60%.

Συνολικά, η πιο ήπια και ανοιξιάτικη φάση του καιρού φαίνεται να περιορίζεται έως τα μέσα της εβδομάδας, ενώ από την Πέμπτη και μετά η ατμόσφαιρα αποκτά πιο φθινοπωρινά χαρακτηριστικά για τα δεδομένα της εποχής. Το διάστημα από Παρασκευή έως Κυριακή συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες για βροχές στην Αθήνα, με το Σάββατο να ξεχωρίζει, προς το παρόν, ως η ημέρα με το ισχυρότερο σήμα για πιο οργανωμένα φαινόμενα.

