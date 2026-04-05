Τραγωδία στην Κόρινθο: Εμφανίστηκε αυτοβούλως στο Α.Τ. ο μηχανικός – 2,5 τόνους ζύγιζε το μπαλκόνι που σκότωσε την 43χρονη (Video)

Στο Αστυνομικό Τμήμα παρουσιάστηκε αυτοβούλως ο μηχανικός του κτιρίου, μετά το τραγικό περιστατικό στην Κόρινθο, όπου μπαλκόνι κατέρρευσε και καταπλάκωσε μια 43χρονη γυναίκα.

Οι αρχές εξετάζουν ενδεχόμενη ευθύνη τόσο των ιδιοκτητών όσο και όσων συμμετείχαν στην ανακαίνιση, καθώς προκύπτει ότι δεν υπήρχε νόμιμη άδεια για τις εργασίες, ενώ έχει ήδη συλληφθεί ο υπεύθυνος εργολάβος.

Η δικογραφία βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρμόδιων αρχών, ενώ αναμένονται περαιτέρω πραγματογνωμοσύνες για την ακριβή αιτία της τραγωδίας. Παράλληλο, το κτίριο έχει σφραγιστεί, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να καθοριστεί το εύρος των πολεοδομικών παραβάσεων στο κτίριο.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η 43χρονη είχε ταξιδέψει από τη Γερμανία στην Κόρινθο μαζί με τον σύζυγο και τα παιδιά της για τις διακοπές του Πάσχα, οι οποίες εξελίχθηκαν με τον πιο τραγικό τρόπο.

Η άτυχη γυναίκα βρισκόταν σε ταβέρνα της περιοχής μαζί με την οικογένειά της και, κατά την αποχώρησή τους, κατευθύνθηκε προς το αυτοκίνητό τους. Εκείνη τη στιγμή, κομμάτι του μπαλκονιού αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω της, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό της. Μάλιστα, εκτιμάται ότι το τμήμα που αποκολλήθηκε ζύγιζε περίπου 2,5 τόνους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σύζυγός της είχε επιστρέψει στο κατάστημα για να πάρει το κινητό του τηλέφωνο που είχε ξεχάσει, ενώ από την κατάρρευση τραυματίστηκε ελαφρά στο κεφάλι και το 10χρονο παιδί της οικογένειας.

«Έζησαν την απόλυτη φρίκη. Η γυναίκα ουσιαστικά πολτοποιήθηκε από το μπαλκόνι μπροστά στα μάτια της οικογένειάς της, που είχε άγιο», δήλωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο σύζυγος και τα τρία παιδιά βρίσκονται σε σοκ.

«Δούλευαν κομπρεσέρ – Έριχναν τοίχους απ’ το πρωί»

Κάτοικοι της περιοχής καταγγέλλουν ότι στο κτίριο εκτελούνταν εργασίες χωρίς τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Όπως αναφέρουν, από νωρίς το πρωί του Σαββάτου (04.04) ακούγονταν θόρυβοι από κομπρεσέρ και εργασίες κατεδάφισης.

Μάρτυρας υποστήριξε ότι το συνεργείο είχε ξεκινήσει εργασίες από τις πρώτες πρωινές ώρες, απομακρύνοντας τοίχους και σοβάδες, ενώ σημείωσε ότι το κτίριο ήταν παλαιό και εγκαταλελειμμένο, με εμφανή σημάδια φθοράς λόγω της εγγύτητάς του στη θάλασσα.

«Από θαύμα δεν υπήρξαν περισσότερα θύματα»

Ο δήμαρχος Κορίνθου, Νίκος Σταυρέλης, χαρακτήρισε το περιστατικό αδιανόητο, επισημαίνοντας ότι το κτίριο ήταν εγκαταλελειμμένο για τουλάχιστον 15 χρόνια και είχε πρόσφατα αγοραστεί από επιχείρηση που ξεκίνησε εργασίες ανακαίνισης.

Όπως ανέφερε, δεν είχαν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την απομόνωση του χώρου από πεζούς και οχήματα, γεγονός που συνέβαλε καθοριστικά στο δυστύχημα. «Ήταν θέμα δευτερολέπτων», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «ως εκ θαύματος δεν υπήρξαν περισσότερα θύματα».

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Παρατείνονται τα προληπτικά μέτρα για την ευλογιά των αιγοπροβάτων

Ιωάννα Τούνη: «Έκανε το ίδιο πράγμα για το οποίο κατηγορεί τους πελάτες μου» λέει η δικηγόρος του ενός εκ των ενόχων για το revenge porn (Video)

Μεσολόγγι: Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την Ηρωική Έξοδο με παρουσία της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας (Video)

