Η Ρωσία υπόσχεται να στηρίξει την Κούβα καθώς ο Τραμπ εντείνει την πίεση στην Αβάνα

Η Ρωσία θα παράσχει στην Κούβα «ενεργή υποστήριξη» καθώς οι ΗΠΑ αυξάνουν την πίεση στην Αβάνα, δήλωσε την Πέμπτη η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κρεμλίνου, Μαρία Ζαχάροβα.

Η κίνηση της Ουάσινγκτον να διακόψει τις αποστολές πετρελαίου από τη Βενεζουέλα και οι απειλές της να τιμωρήσει εταιρείες που συνεργάζονται με την Κούβα έχουν προκαλέσει μια τρομερή ενεργειακή κρίση στο νησί. Την Τετάρτη, οι εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών κλιμακώθηκαν περαιτέρω μετά την ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ότι απαγγέλλει κατηγορίες εναντίον του πρώην προέδρου της Κούβας Ραούλ Κάστρο σε σχέση με τις δολοφονίες τεσσάρων ατόμων που συμμετείχαν σε πτήσεις διάσωσης πολιτών το 1996.

Η Ρωσία επιδίωξε να προβληθεί ως η κύρια δύναμη που αντιστέκεται στην αμερικανική ηγεμονία της Δύσης, και η δεκαετιών συμμαχία της με την Κούβα είναι από τις πιο αξιοσημείωτες.

Ωστόσο, η αδράνεια της Μόσχας μετά τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο από αμερικανικές δυνάμεις νωρίτερα φέτος – και η αδράνεια κατά τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις στον σύμμαχο της Ρωσίας, Ιράν – εγείρει ερωτήματα σχετικά με το πόσο μακριά είναι διατεθειμένο να φτάσει το Κρεμλίνο για να υπερασπιστεί τους διεθνείς εταίρους του, ενώ ο στρατός του έχει βαλτώσει στις μάχες στην ανατολική Ουκρανία.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Μόσχα, η Ζαχάροβα εξέφρασε «πλήρη αλληλεγγύη» με την Κούβα απέναντι σε «κατάφωρη παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις ενός κυρίαρχου κράτους, εκφοβισμό και χρήση μονομερών περιοριστικών μέτρων, απειλών και εκβιασμού».

«Η Κούβα εξακολουθεί να αποτελεί στόχο βίαιης οικονομικής πίεσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες», πρόσθεσε. «Οι νέοι περιορισμοί που επιβλήθηκαν από τον Λευκό Οίκο στις αρχές Μαΐου κατά εταιρειών τρίτων χωρών που δραστηριοποιούνται στο νησί της ελευθερίας είναι ο τελευταίος γύρος πολιτικής πίεσης της Ουάσιγκτον, ο πρωταρχικός στόχος της οποίας είναι να στραγγαλίσει οικονομικά την Κούβα».

Η δέσμευση του Κρεμλίνου να υποστηρίξει την Αβάνα έρχεται μετά τις προσπάθειες της Ρωσίας να ανακουφίσει την ενεργειακή κρίση του νησιού με αποστολές πετρελαίου.

Ένα ρωσικό δεξαμενόπλοιο που υπόκειται σε κυρώσεις κατασχέθηκε από τις ΗΠΑ τον Ιανουάριο, αλλά τον Μάρτιο η Ουάσιγκτον έδωσε στη Μόσχα άδεια να αποστείλει ένα φορτίο πετρελαίου στο κουβανικό λιμάνι Ματάνσας. Αυτά τα αποθέματα καυσίμων έχουν έκτοτε εξαντληθεί και ένα ρωσικό δεξαμενόπλοιο που στάλθηκε στο νησί τον Απρίλιο παραμένει σε κατάσταση αναμονής στον Ατλαντικό.

Η ανακοίνωση αμερικανικών κατηγοριών εναντίον του Κάστρο έχει πυροδοτήσει αυξημένες εικασίες ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να σχεδιάζει στρατιωτική επέμβαση στο νησί.

Το κατηγορητήριο του πρώην προέδρου θυμίζει εκείνο του Μαδούρο, ο οποίος κατηγορήθηκε από τις ΗΠΑ για διακίνηση ναρκωτικών το 2020 και συνελήφθη σε επιδρομή στο Καράκας που πραγματοποίησαν αμερικανικές δυνάμεις νωρίτερα φέτος.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει να παρέμβει στην Κούβα και αυτή την εβδομάδα δήλωσε ότι θα είχε «την τιμή να καταλάβει την Κούβα».

Διαβάστε επίσης:

Μέση Ανατολή: Η Τεχεράνη ζητά παράταση χρόνου για διαπραγματεύσεις – Χαμενεΐ: Το ουράνιο θα μείνει στο Ιράν

Έβερεστ: Ιστορικό ρεκόρ αναβάσεων σε μία ημέρα από την πλευρά του Νεπάλ

Καναδάς: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους – Δεν του επετράπη να κάνει στάση στις ΗΠΑ λόγω ύποπτου κρούσματος έμπολα