Ένα αεροσκάφος της Air France που πήγαινε από το Παρίσι προς το Ντιτρόιτ, έκανε αναγκαστική προσγείωση στο Μόντρεαλ του Καναδά.

Οι ΗΠΑ δεν επέτρεψαν στο αεροπλάνο να προσγειωθεί καθώς εντός αυτού υπήρχε ένα ύποπτο κρούσμα έμπολα από πολίτη του Κονγκό.

Οι ΗΠΑ έχουν περιορισμό τριών εβδομάδων σε πολίτες που τις τελευταίες 3 εβδομάδες έχουν ταξιδέψει ή ζουν στις αφρικανικές χώρες που η επιδημία έχει ξεσπάσει.

Ο επιβάτης του αεροσκάφους εξετάστηκε από αξιωματικό καραντίνας και επέστρεψε στο Παρίσι, δήλωσε ο Μαρκ Τζόνσον, εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας του Καναδά, σε ανακοίνωσή του.

Οι υγειονομικές αρχές διαπίστωσαν ότι ο επιβάτης ήταν ασυμπτωματικός, πρόσθεσε ο Τζόνσον.

Το αεροπλάνο με προορισμό τις ΗΠΑ συνέχισε το ταξίδι του προς το Ντιτρόιτ.

Διαβάστε επίσης

Οι κυβερνητικές κρίσεις γίνονται μοτίβο στην Ευρώπη: Πώς η πολιτική αστάθεια μετατρέπεται σε κανόνα

Η Βανέσα Τραμπ διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού – Το σχόλιο της Ιβάνκα

Μακελειό στη Νιγηρία: Τζιχαντιστές της Μπόκο Χαράμ έσφαξαν 33 αλιείς και υλοτόμους