Η Βανέσα Τραμπ διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού – Το σχόλιο της Ιβάνκα

Η Βανέσα Τραμπ, πρώην σύζυγος του Ντον Τζούνιορ, του μεγαλύτερου γιου του Ντόναλντ Τραμπ, αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού.

Η ανακοίνωση έγινε μέσω ανάρτησής της στο Instagram την Τετάρτη, στην οποία ανέφερε ότι υποβλήθηκε ήδη σε μια «επέμβαση» αυτή την εβδομάδα.

Μέσω Instagram η ανακοίνωση της Βανέσα Τραμπ

«Θέλω να μοιραστώ μια προσωπική ενημέρωση για την υγεία μου. Πρόσφατα διαγνώστηκα με καρκίνο του μαστού.

Αν και δεν είναι νέα που περιμένει κανείς, συνεργάζομαι στενά με την ιατρική μου ομάδα για ένα πλάνο θεραπείας», έγραψε η μητέρα πέντε παιδιών, εκφράζοντας ταυτόχρονα την ευγνωμοσύνη της προς τους γιατρούς που διενήργησαν την επέμβαση.

«Παραμένω συγκεντρωμένη και αισιόδοξη, ενώ περιβάλλομαι από την αγάπη και την υποστήριξη της οικογένειάς μου, των παιδιών μου και των πιο κοντινών μου προσώπων.

Σας ευχαριστώ για την καλοσύνη και την υποστήριξή σας, πραγματικά σημαίνει περισσότερα από όσα μπορώ να εκφράσω», συνέχισε και κατέληξε ζητώντας σεβασμό στην ιδιωτικότητά της κατά τη διάρκεια της ανάρρωσης.

Στο πλευρό της η οικογένειά της

Η μεγαλύτερη κόρη της, Κάι, δημοσίευσε μια κοινή τους φωτογραφία στο Instagram με τη λεζάντα «Ο πιο δυνατός άνθρωπος που ξέρω. Σ’ αγαπώ».

Πρώτη από την οικογένεια Τραμπ που εξέφρασε δημόσια τη συμπαράσταση της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν η Ιβάνκα, η οποία σχολίασε στην ανάρτηση της Βανέσα: «Προσεύχομαι να συνεχίσεις να έχεις δύναμη και να αναρρώσεις γρήγορα. Σ’ αγαπώ μαμά».

Η Βανέσα Τραμπ είναι σε σχέση με τον θρύλο του γκολφ Τάιγκερ Γουντς, ο οποίος μόλις ολοκλήρωσε πρόγραμμα αποκατάστασης στη Ζυρίχη, μετά από κατηγορίες για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ έπειτα από τροχαίο κοντά στο σπίτι του στη Φλόριντα στις 27 Μαρτίου. Ο Ντον Τζούνιορ, εν τω μεταξύ, αναμένεται να παντρευτεί εκ νέου, με την Μπετίνα Άντερσον, το Σαββατοκύριακο της Memorial Day.

Η Βανέσα έχει πέντε παιδιά με τον γιο του προέδρου, την Κάι, 19 ετών, τον Ντόναλντ, 17 ετών, τον Τρίσταν, 14 ετών, τον Σπένσερ, 13 ετών και την Κλόε, 11 ετών.

Διαβάστε επίσης

Μακελειό στη Νιγηρία: Τζιχαντιστές της Μπόκο Χαράμ έσφαξαν 33 αλιείς και υλοτόμους

Τραμπ – Νετανιάχου: Ρήγμα για το Ιράν, σχέδιο 30 ημερών διαπραγματεύσεων και προειδοποιήσεις από την Τεχεράνη

ΗΠΑ και Ιράν σε αδιέξοδο – Σε φάση αυξανόμενης κλιμάκωσης και στο χείλος νέας κρίσης η Μέση Ανατολή



