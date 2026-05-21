Τραμπ – Νετανιάχου: Ρήγμα για το Ιράν, σχέδιο 30 ημερών διαπραγματεύσεων και προειδοποιήσεις από την Τεχεράνη

Σε κρίσιμο τεστ για τη σχέση Ουάσιγκτον – Τελ Αβίβ εξελίσσεται η νέα διπλωματική κινητικότητα γύρω από το Ιράν, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται πρόθυμος να δώσει περιθώριο στις διαπραγματεύσεις, την ώρα που ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επιμένει στη γραμμή της στρατιωτικής πίεσης.

Στο επίκεντρο βρίσκεται πρόταση για «επιστολή προθέσεων» μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και την έναρξη 30ήμερης διαδικασίας διαβουλεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και τα Στενά του Ορμούζ.

«Μακρά και δύσκολη» συνομιλία Τραμπ – Νετανιάχου

Η τηλεφωνική επικοινωνία του Αμερικανού προέδρου με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό περιγράφεται από το «Axios» ως «μακρά και δύσκολη». Στο επίκεντρο βρέθηκε η αναθεωρημένη πρόταση για αποκλιμάκωση και τερματισμό του πολέμου με το Ιράν.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Νετανιάχου εμφανίστηκε ιδιαίτερα ενοχλημένος μετά τη συνομιλία, καθώς διαφωνεί με την επιλογή Τραμπ να δοθεί χρόνος στη διπλωματία. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός φέρεται να θεωρεί ότι η στρατιωτική πίεση πρέπει να συνεχιστεί, ώστε να πληγούν περαιτέρω το ιρανικό καθεστώς και κρίσιμες υποδομές του.

Ο Τραμπ, πάντως, ερωτηθείς για τη συνομιλία, απέφυγε να επιβεβαιώσει ένταση. Χαρακτήρισε τον Νετανιάχου «πολύ καλό άνθρωπο» και «σπουδαίο τύπο», λέγοντας μάλιστα ότι «θα κάνει ό,τι θέλω να κάνει».

Τι προβλέπει η πρόταση

Σύμφωνα με το σχέδιο που συζητείται, ΗΠΑ και Ιράν θα μπορούσαν να υπογράψουν μια «επιστολή προθέσεων» για τον επίσημο τερματισμό του πολέμου.

Αμέσως μετά θα ξεκινούσε περίοδος 30 ημερών διαπραγματεύσεων για δύο βασικά ζητήματα: το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Στην προσπάθεια διαμεσολάβησης συμμετέχουν το Κατάρ και το Πακιστάν, με τη συμβολή της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και της Αιγύπτου. Στόχος είναι να γεφυρωθούν οι διαφορές ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη και να εξασφαλιστούν πιο σαφείς δεσμεύσεις από την ιρανική πλευρά.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ καλούνται να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς θα μπορούσε να γίνει σταδιακά η αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων που παραμένουν παγωμένα στο εξωτερικό.

Ο ρόλος Κατάρ και Πακιστάν

Καταριανή αντιπροσωπεία φέρεται να μετέβη στην Τεχεράνη για συνομιλίες με Ιρανούς αξιωματούχους, ενώ ο υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, Μοχσίν Νακβί, επισκέφθηκε επίσης την ιρανική πρωτεύουσα για δεύτερη φορά μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα.

Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται «με βάση την πρόταση 14 σημείων του Ιράν». Ιρανικά μέσα ανέφεραν, επίσης, ότι η Τεχεράνη εξετάζει νέα αμερικανική πρόταση που διαβιβάστηκε μέσω Πακιστανών μεσολαβητών.

Καταριανός διπλωμάτης σημείωσε ότι η Ντόχα εξακολουθεί να στηρίζει τη διαμεσολάβηση υπό την ηγεσία του Πακιστάν και επιμένει στην ανάγκη αποκλιμάκωσης «για το καλό της περιοχής και των λαών της».

Η γραμμή Νετανιάχου

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εμφανίζεται αντίθετος με μια συμφωνία που, κατά την εκτίμησή του, δεν θα εξασφαλίζει ουσιαστική αποδυνάμωση του Ιράν.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θεωρεί ότι οι στόχοι του πολέμου δεν έχουν ακόμη επιτευχθεί, κυρίως σε ό,τι αφορά το πυρηνικό και πυραυλικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, αλλά και τη στήριξη που παρέχει σε περιφερειακούς συμμάχους και οργανώσεις.

Αν και δεν αποκλείει θεωρητικά μια διπλωματική διευθέτηση, αμφισβητεί κατά πόσο το Ιράν θα διαπραγματευθεί καλή τη πίστει.

Ο Τραμπ παγώνει προσωρινά τις επιχειρήσεις

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι έδωσε εντολή να ανασταλεί η επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, η οποία, όπως είπε, είχε προγραμματιστεί για την Τρίτη.

Ο ίδιος εμφανίζεται να κινείται ανάμεσα σε προειδοποιήσεις και μηνύματα αισιοδοξίας. Από τη μία δηλώνει ότι δεν βιάζεται και ότι θέλει να δώσει «μια ευκαιρία» στη διπλωματία, από την άλλη προειδοποιεί πως, αν η Τεχεράνη δεν δώσει τις «σωστές απαντήσεις», οι εξελίξεις θα είναι γρήγορες.

«Δεν βιάζομαι», είπε, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο συμφωνίας για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και την παράταση της εκεχειρίας. Λίγες ώρες νωρίτερα, ωστόσο, είχε δηλώσει ότι ο πόλεμος «θα τελειώσει πολύ γρήγορα».

Σκληρή προειδοποίηση από την Τεχεράνη

Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν τις ΗΠΑ ότι τυχόν επανάληψη των επιθέσεων κατά του Ιράν θα προκαλέσει πολύ ευρύτερη σύγκρουση.

«Αν η επιθετικότητα κατά του Ιράν επαναληφθεί, ο υποσχόμενος περιφερειακός πόλεμος αυτή τη φορά θα εξαπλωθεί πολύ πέρα από την περιοχή και τα καταστροφικά μας πλήγματα θα σας συντρίψουν», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους στον ιστότοπο «Sepah News».

Την ίδια ώρα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς υποστήριξε ότι υπάρχει «πολύ καλή πρόοδος» στις προσπάθειες για συμφωνία, προειδοποιώντας όμως ότι ο αμερικανικός στρατός παραμένει «κλειδωμένος και γεμάτος».

Στο Κογκρέσο, η Γερουσία προώθησε ψήφισμα για τις πολεμικές εξουσίες, καθώς ακόμη ένας Ρεπουμπλικανός συντάχθηκε με τους Δημοκρατικούς στην προσπάθεια ενίσχυσης του κοινοβουλευτικού ελέγχου στη σύγκρουση. Ωστόσο, η στήριξη δεν επαρκεί ακόμη για την έγκρισή του.

Ιρανική επίθεση στον ΟΗΕ

Ο μόνιμος αντιπρόσωπος του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη, Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί, κατηγόρησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για «απρόκλητη επίθεση» κατά της χώρας του και επέκρινε το Συμβούλιο Ασφαλείας ότι δεν αντέδρασε όπως όφειλε.

«Δυστυχώς, το Συμβούλιο Ασφαλείας δεν κατάφερε να εκπληρώσει τις ευθύνες του απέναντι σε αυτή τη σοβαρή παραβίαση λόγω της παρεμπόδισης ενός μόνιμου μέλους που είναι το ίδιο επιτιθέμενος», δήλωσε, αφήνοντας σαφή αιχμή κατά των ΗΠΑ.

Ο Ιρανός διπλωμάτης υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον, το Ισραήλ και όσοι συνέβαλαν στις επιχειρήσεις πρέπει να αναλάβουν «πλήρη νομική και διεθνή ευθύνη».

Παράλληλα, κατηγόρησε τον Τραμπ ότι με τις απειλές του κατά του Ιράν δημιουργεί «επικίνδυνο προηγούμενο».

