search
ΠΕΜΠΤΗ 21.05.2026 09:34
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.05.2026 07:04

Μεγάλη φωτιά σε διαμέρισμα στη Δραπετσώνα: Πυκνοί καπνοί «έπνιξαν» την πολυκατοικία

21.05.2026 07:04
drapetsona new

Πάνω από 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα επιχειρούν στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στη Δραπετσώνα, με αποτέλεσμα να προκληθεί φόβος για την επέκτασή της και σε άλλα σπίτια της ίδιας πολυκατοικίας.

Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 5 και 15 το πρωί της Πέμπτης (21.05.2026) στο διαμέρισμα 1ου ορόφου πολυκατοικίας στη συμβολή των οδών Παπαστράτου και Σπάρτης στη Δραπετσώνα. Πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν αμέσως στο σημείο, προχωρώντας στην εκκένωση του κτιρίου.

Η φωτιά καίει ανεξέλεγκτα και πυκνοί καπνοί έχουν «πνίξει» και τα υπόλοιπα διαμερίσματα της πολυκατοικίας, σύμφωνα με το Ertnews.

Ηλικιωμένη που μένει σε διαμέρισμα του 3ου ορόφου, αρνείται να εγκαταλείψει το σπίτι της, με τους πυροσβέστες και τους αστυνομικούς να καταβάλλουν τεράστια προσπάθεια για να την απομακρύνουν.

Της έχουν ήδη χορηγήσει οξυγόνο λόγω του πυκνού καπνού.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως η φωτιά ξέσπασε από φιάλη υγραερίου.

Οι ένοικοι του σπιτιού, μία μητέρα με τον γιο της, εγκατέλειψαν το σπίτι τους από την πρώτη στιγμή.

Διαβάστε επίσης

Καιρός: Μάιος με… «διακοπτόμενο» ήλιο και άκρως ωφέλιμες βροχές!

Μενίδι: 16χρονη και 8χρονος λήστεψαν 72χρονη στη μέση του δρόμου (Video)

«Πίστεψα πως όλα τελείωσαν, αλλά άρχισα να ξαναγεννιέμαι» – Η ανάρτηση της Ιωάννας Παλιοσπύρου για τα 6 από την επίθεση με βιτριόλι

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
messaropoulou_mylonakis_new
MEDIA

Τίνα Μεσσαροπούλου: Συγκίνηση για τις ευχές από την Τσιμτσιλή (Video)

forologikes dilwseis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες παγίδες στις φορολογικές δηλώσεις από τους κωδικούς φιλοξενίας και τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις

mitsotak new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στους Financial Times: «Η Ευρώπη δεν μπορεί να δεχθεί εκβιασμό στα Στενά του Ορμούζ»

karystianou new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μαρία Καρυστιανού: Ζωντανές συνδέσεις και πρόσωπο έκπληξη στη διακήρυξη του νέου κόμματος από Θεσσαλονίκη 

YROMANE
LIFESTYLE

Υρώ Μανέ: Δεν έχω επαφές με κανέναν απ’ όσους έχω δουλέψει – Από τα «σύννεφα» πέφτεις κυρίως όταν ξέρεις τους ανθρώπους

Δείτε όλες τις ειδήσεις
odysseia
ΣΙΝΕΜΑ

Η «Οδύσσεια» του Νόλαν ζήτησε 16 εκατ. ευρώ επιχορήγηση από το ΥΠΠΟ ως… «Παραμύθι του Τσάρλι», θα λάβει 6,5

statue-liberty
ΚΟΣΜΟΣ

Οι Αμερικανοί μπορούν να αποκτήσουν κομμάτι από το Άγαλμα της Ελευθερίας με 250 δολάρια

moto_parking
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Παρκάρισμα μηχανής στο πεζοδρόμιο: Τι ισχύει και πότε πέφτει πρόστιμο

aftokinito_kinito_2005_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κινητό στο αυτοκίνητο: Εάν το έχω σε βάση και το χρησιμοποιώ κινδυνεύω με πρόστιμο;

thanasis avgerinos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Θανάσης Αυγερινός υιοθετεί υβριστική ανάρτηση κατά Μητσοτάκη: «Το σωστό να λέγεται»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 21.05.2026 09:32
messaropoulou_mylonakis_new
MEDIA

Τίνα Μεσσαροπούλου: Συγκίνηση για τις ευχές από την Τσιμτσιλή (Video)

forologikes dilwseis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες παγίδες στις φορολογικές δηλώσεις από τους κωδικούς φιλοξενίας και τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις

mitsotak new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στους Financial Times: «Η Ευρώπη δεν μπορεί να δεχθεί εκβιασμό στα Στενά του Ορμούζ»

1 / 3