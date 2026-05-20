Μενίδι: 16χρονη και 8χρονος λήστεψαν 72χρονη στη μέση του δρόμου (Video)

Ένα σοκαριστικό περιστατικό ληστείας με θύμα μία 72χρονη γυναίκα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 20 Μαΐου στις Αχαρνές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δράστες ήταν δύο ανήλικοι, ηλικίας 16 και 8 ετών, οι οποίοι φέρονται να επιτέθηκαν στην ηλικιωμένη την ώρα που επέστρεφε στο σπίτι της, αρπάζοντάς της το πορτοφόλι.

Η επίθεση στην 72χρονη

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 14:00 το μεσημέρι στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 9-11, στο Μενίδι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 72χρονη επέστρεφε στο σπίτι της, όταν οι δύο ανήλικοι, οι οποίοι την ακολουθούσαν, την πλησίασαν και με χρήση σωματικής βίας της άρπαξαν το πορτοφόλι.

Το πορτοφόλι περιείχε χρηματικό ποσό και προσωπικά αντικείμενα.

Βίντεο ντοκουμέντο από τη ληστεία

Βίντεο ντοκουμέντο που παρουσιάστηκε από το MEGA καταγράφει καρέ-καρέ τη ληστεία από τους δύο ανήλικους.

Στο υλικό φαίνεται η 72χρονη να δέχεται επίθεση από τα δύο παιδιά, τα οποία την σπρώχνουν και την ρίχνουν στο έδαφος, προκειμένου να της αποσπάσουν τα υπάρχοντά της.

Αμέσως μετά τη ληστεία, οι δράστες επιχείρησαν να διαφύγουν από το σημείο.

Η ηλικιωμένη γυναίκα βγήκε στον δρόμο καλώντας σε βοήθεια, ενώ αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., που πραγματοποιούσαν περιπολία στην περιοχή, άκουσαν τις φωνές και έσπευσαν στο σημείο.

Η 72χρονη περιέγραψε στους αστυνομικούς τα χαρακτηριστικά των δραστών και ακολούθησαν αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή.

Λίγη ώρα αργότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και ακινητοποίησαν στην οδό Παύλου Μελά τη 16χρονη, η οποία οδηγήθηκε στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα.

Ο 8χρονος δράστης αναζητείται στα όρια του αυτοφώρου.

Είχε συλληφθεί ξανά ο 8χρονος

Σοκ προκαλεί και το γεγονός ότι ο 8χρονος είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές.

Σύμφωνα με το MEGA, πριν από πέντε ημέρες είχε συλληφθεί για υπόθεση κλοπής.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η 72χρονη γυναίκα, η οποία φέρεται να είναι συγγενικό πρόσωπο εν ενεργεία βουλευτή, δεν τραυματίστηκε σοβαρά και είναι καλά στην υγεία της.

