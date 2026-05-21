Καιρός: Μάιος με… «διακοπτόμενο» ήλιο και άκρως ωφέλιμες βροχές!

Δεν είναι τυχαίο που ο Μάιος στα αγγλικά λέγεται May… δηλαδή «ίσως»! Ίσως βρέξει, ίσως έχει ήλιο, ίσως καταιγίδα, ίσως ξαστεριά, ίσως ζέστη, ίσως ψύχρα!

Ο απόλυτος μήνας των έντονων καιρικών αλλαγών έχει βαλθεί να μας τρελάνει, αναγκάζοντάς μας να έχουμε πάντοτε μαζί μια ζακέτα και μια ομπρέλα, ενώ το να κανονίσει κανείς μια υπαίθρια δραστηριότητα μοιάζει πλέον με ακατόρθωτο γρίφο. Το μεγάλο καλό, βέβαια, με τις βροχές αυτών των ημερών είναι ότι λειτουργούν ως μια πολύτιμη ανάσα για τη φύση: ποτίζουν με απαραίτητη υγρασία τα εδάφη μας εν όψει της αντιπυρικής περιόδου, καθίζουν τη γύρη και ξεπλένουν τη σκόνη, αφού πρόκειται για καθαρά ποτιστικές βροχές που δεν δημιουργούν κανένα απολύτως πρόβλημα.

Το γνώριμο αυτό μοτίβο του «πήγαινε-έλα» συνεχίζεται και σήμερα, χωρίζοντας την ημέρα στα δύο. Το πρωί και το βράδυ ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, όμως κατά τις θερμές ώρες της ημέρας, από νωρίς το μεσημέρι, θα αναπτυχθούν νεφώσεις που σταδιακά θα πυκνώσουν. Ψιλόβροχα αναμένονται σε όλα σχεδόν τα ηπειρωτικά, στην Κρήτη αλλά και στη Μυτιλήνη. Παράλληλα, πιο οργανωμένες μπόρες και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Στερεά, την Πελοπόννησο (ειδικά στα κεντρικά τμήματα) καθώς και στις υπόλοιπες ορεινές περιοχές. Από το βράδυ ο καιρός θα παρουσιάσει γρήγορη βελτίωση, χαρίζοντάς μας μια πεντακάθαρη νυχτερινή ξαστεριά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

Στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 24 με 26°C, ενώ στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και την Αττικοβοιωτία θα φτάσει τους 27-28°C.

Στα θερμότερα σημεία της ημέρας, οι υψηλότερες μέγιστες τιμές θα καταγραφούν στη Σαλαμίνα, τον Σκαραμαγκά, τη Χαλάστρα Θεσσαλονίκης, την Κρύα Βρύση Πέλλας, τη Λάρισα και τον Πλατύκαμπο, αγγίζοντας τους 27-28°C. Στον αντίποδα, η πρωινή και βραδινή ψύχρα θα είναι έντονη, με τις ελάχιστες θερμοκρασίες να κατρακυλούν στους 7°C στην Κόνιτσα, τους 8°C στα Καλάβρυτα, τους 9°C στο Καρπενήσι, τους 10°C στα Ιωάννινα, τους 11°C στην Ξάνθη, τους 12°C στην Ηγουμενίτσα και τους 13°C στην Άρτα.

Στην Αττική ο ήλιος θα κυριαρχεί μέχρι το μεσημέρι, όμως από εκεί και μετά θα αναπτυχθούν νεφώσεις που θα δώσουν κάποια τοπικά ψιλόβροχα ή και πιθανές μπόρες, με το σκηνικό να βελτιώνεται ξανά προς το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27°C.

Παρόμοια θα είναι η εικόνα και στη Θεσσαλονίκη, με την ηλιοφάνεια να δίνει τη θέση της σε μεσημεριανές νεφώσεις, ψιλόβροχα και πιθανές μπόρες ή καταιγίδες στα γύρω ορεινά, πριν ο καιρός καθαρίσει και πάλι το βράδυ. Ο Βαρδάρης θα πνέει έως 5 μποφόρ και ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 26-27°C.

Και αύριο Παρασκευή θα διατηρηθεί το ίδιο ανοιξιάτικο βροχερό μοτίβο με θερμικές βροχές, μπόρες και καταιγίδες στα ηπειρωτικά κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Από εκεί και πέρα, μέσα στο Σαββατοκύριακο και μέχρι τη Δευτέρα, ανοίγει ένα νέο τετραήμερο με ακόμη πιο γενικευμένες βροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Δεν περιμένουμε τίποτα το ακραίο ή το παράξενο, παρά μόνο έναν σωστό, αλλοπρόσαλλο Μάιο που ολοκληρώνει σιγά-σιγά τον κύκλο του με τις γνώριμες αστάθειές του, πριν παραδώσει επίσημα τη σκυτάλη στο καλοκαίρι και τον σταθερό ήλιο.

