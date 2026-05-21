Τορτίγια με σαλάτα τόνου σε κονσέρβα, λαχανικά και ντιπ γιαουρτιού – μαγιονέζας

Ένα γρήγορο και υγιεινό πρωινό, μεσημεριανό ή γεύμα που μπορείτε εύκολα να πάρετε μαζί σας σε ένα ταξίδι, στη δουλειά ή στο σχολείο.

Δοκιμάστε αυτή την πεντανόστιμη τορτίγια με οποιαδήποτε κονσέρβα με σαλάτα τόνου, λίγη ρόκα ή μαρούλι, αβοκάντο και ντομάτες και με μια απλή σάλτσα γιαουρτιού-μαγιονέζας. Ένα wrap γεμάτο πρωτεΐνες, βιταμίνες και υγιή λιπαρά, που θα σας χορτάσει και θα σας δώσει ενέργεια για όλη την ημέρα.

Υλικά για τη Συνταγή

1 κονσέρβα σαλάτα τόνου (π.χ. Μεξικάνικη)

1 κουταλάκι του γλυκού μαγιονέζα

1 κουταλιά της σούπας γιαούρτι στραγγιστό

1 κουταλάκι του γλυκού μουστάρδα ντιζόν

Αλατοπίπερο κατά βούληση

½ αβοκάντο

1 μικρή ντομάτα

1 χούφτα ρόκα ή μερικά φύλλα μαρουλιού

1 μεγάλη τορτίγια

Εκτέλεση

1. Αρχικά, ετοιμάστε το ντιπ , ανακατεύοντας τη μαγιονέζα, το γιαούρτι, τη μουστάρδα και αλατοπίπερο.

2. Κόψτε το αβοκάντο και την ντομάτα σε φετούλες ή κομμάτια.

3. Απλώστε τη σάλτσα στην τορτίγια, προσθέστε λίγη ρόκα ή φύλλα μαρουλιού και απλώστε από πάνω τη στραγγισμένη σαλάτα τόνου σε κονσέρβα. Γαρνίρετε με το αβοκάντο και τις φέτες ντομάτας.

4. Τυλίξτε την τορτίγια σε μια σφιχτή μεμβράνη, τοποθετήστε για λίγο στο ψυγείο, κόψτε στη μέση και είναι έτοιμη να την απολαύσετε.

