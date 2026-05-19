Μίνι λουκανικόψωμα, αφράτα και φρεσκοψημένα σαν του φούρνου

Μία περιζήτητη λιχουδιά για το πρωινό, για εορταστικό μπουφέ, για την παραλία ή ως απλό απογευματινό σνακ.

Τα αφράτα λουκανικόψωμα ετοιμάζονται εύκολα, γρήγορα και με απλά υλικά και θα πλημμυρίσουν το σπίτι σας με την υπέροχη μυρωδιά των φρεσκοψημένων αρτοπαρασκευασμάτων.

Υλικά για τη Συνταγή

175 γραμμάρια βούτυρο, λιωμένο

150 ml γάλα πλήρες, χλιαρό

150 ml νερό, χλιαρό (μπορεί να χρειαστεί λίγο παραπάνω 180ml)

1 κουταλιά της σούπας ξερή μαγιά στιγμής

1 κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη

1 ½ κουταλάκι του γλυκού αλάτι

3 – 3 ½ φλιτζάνια αλεύρι γ.ο.χ.

Για τη γέμιση

1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο

1 κουταλάκι του γλυκού τοματοπελτέ

10 – 12 λουκάνικα κοκτέιλ

1 κρόκο αυγού

Εκτέλεση

1. Σε ένα μπολ, ανακατέψτε το χλιαρό γάλα και το λιωμένο βούτυρο που έχετε αφήσει να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου για λίγο και ανακατέψτε καλά.Προσθέστε τη μαγιά και λίγο από το χλιαρό νερό και ανακατέψτε καλά με ένα σύρμα.

2. Κοσκινίστε το αλεύρι μαζί με τη ζάχαρη και ξεκινήστε να το προσθέτετε σταδιακά στο μίγμα μαγιάς. Όταν έχετε βάλει αρκετή ποσότητα αλευριού ρίξτε και το αλάτι και τέλος το υπόλοιπο αλεύρι και το χλιαρό νερό και ζυμώστε καλά. Μόλις έχετε μια ελαφρώς λαδωμένη ζύμη που δεν κολλάει στα χέρια σας, σκεπάστε την με πλαστική μεμβράνη και αφήστε την να φουσκώσει σε θερμοκρασία δωματίου για περίπου 40 λεπτά.

3. Στο μεταξύ κόψτε τα λουκάνικα σε φέτες μεσαίου πάχους και ανακατέψτε τα με τον πελτέ ντομάτας και το ελαιόλαδο.

4. Πάρτε κομμάτια σε μεγέθος καρυδιού από τη ζύμη που έχετε αφήσει να φουσκώσει και πλάστε τα σε μπαλάκια. Πιέστε από ένα κομμάτι λουκάνικο στο κέντρο της καθεμίας μπάλας.

5. Μεταφέρετε τα λουκανικόψωμα σε ένα ταψί στρωμένο με λαδόκολλα.

6. Αλείψτε τα με κρόκο αυγού και ψήστε τα σε προθερμασμένο φούρνο στους 180ο C για περίπου 20-25 λεπτά. Αν θέλετε, μπορείτε να τα πασπαλίσετε με τριμμένο τυρί από πάνω κατά το ψήσιμο ή να εμπλουτίσετε τη γέμιση με ότι θέλετε.

