search
ΤΡΙΤΗ 19.05.2026 10:08
search
MENU CLOSE
CUCINA POVERA

Βάσω Κατσανικάκη ΒΑΣΩ ΚΑΤΣΑΝΙΚΑΚΗ

19.05.2026 06:10

Μίνι λουκανικόψωμα, αφράτα και φρεσκοψημένα σαν του φούρνου

19.05.2026 06:10
loukanikopsoma

Μία περιζήτητη λιχουδιά για το πρωινό, για εορταστικό μπουφέ, για την παραλία ή ως απλό απογευματινό σνακ.

Τα αφράτα λουκανικόψωμα ετοιμάζονται εύκολα, γρήγορα και με απλά υλικά και θα πλημμυρίσουν το σπίτι σας με την υπέροχη μυρωδιά των φρεσκοψημένων αρτοπαρασκευασμάτων.

Υλικά για τη Συνταγή

175 γραμμάρια βούτυρο, λιωμένο

150 ml γάλα πλήρες, χλιαρό

150 ml νερό, χλιαρό (μπορεί να χρειαστεί λίγο παραπάνω 180ml)

1 κουταλιά της σούπας ξερή μαγιά στιγμής

1 κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη

1 ½  κουταλάκι του γλυκού αλάτι

3 – 3 ½ φλιτζάνια αλεύρι γ.ο.χ.

Για τη γέμιση

1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο

1 κουταλάκι του γλυκού τοματοπελτέ

10 – 12 λουκάνικα κοκτέιλ

1 κρόκο αυγού

Εκτέλεση

1. Σε ένα μπολ, ανακατέψτε το χλιαρό γάλα και το λιωμένο βούτυρο που έχετε αφήσει να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου για λίγο και ανακατέψτε καλά.Προσθέστε τη μαγιά και λίγο από το χλιαρό νερό και ανακατέψτε καλά με ένα σύρμα.

2. Κοσκινίστε το αλεύρι μαζί με τη ζάχαρη και ξεκινήστε να το προσθέτετε σταδιακά στο μίγμα μαγιάς. Όταν έχετε βάλει αρκετή ποσότητα αλευριού ρίξτε και το αλάτι και τέλος το υπόλοιπο αλεύρι και το χλιαρό νερό και ζυμώστε καλά. Μόλις έχετε μια ελαφρώς λαδωμένη ζύμη που δεν κολλάει στα χέρια σας, σκεπάστε την με πλαστική μεμβράνη και αφήστε την να φουσκώσει σε θερμοκρασία δωματίου για περίπου 40 λεπτά.

3. Στο μεταξύ κόψτε τα λουκάνικα σε φέτες μεσαίου πάχους και ανακατέψτε τα με τον πελτέ ντομάτας και το ελαιόλαδο.

4. Πάρτε κομμάτια σε μεγέθος καρυδιού από τη ζύμη που έχετε αφήσει να φουσκώσει και πλάστε τα σε μπαλάκια. Πιέστε από ένα κομμάτι λουκάνικο στο κέντρο της καθεμίας μπάλας.

5. Μεταφέρετε τα λουκανικόψωμα σε ένα ταψί στρωμένο με λαδόκολλα.

6. Αλείψτε τα με κρόκο αυγού και ψήστε τα σε προθερμασμένο φούρνο στους 180ο C για περίπου 20-25 λεπτά. Αν θέλετε, μπορείτε να τα πασπαλίσετε με τριμμένο τυρί από πάνω κατά το ψήσιμο ή να εμπλουτίσετε τη γέμιση με ότι θέλετε.

Διαβάστε επίσης:

Σολομός σε φριτέζα αέρα

Υγιεινό παγωτό με μπανάνες και φυστικοβούτυρο

Πανεύκολα στριφτάρια πίτσας (pizza twists)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΕΡΤ: Ποιες εκπομπές ανανεώνουν και ποιες καινούργιες έρχονται - Media
MEDIA

ΕΡΤ: «Τα κεφάλια μέσα» στην μετα Eurovision εποχή

TRUMP_NATO_NEW_1234
ΚΟΣΜΟΣ

Τι είπαν και έπεισαν τον Τραμπ να μην επιτεθεί στο Ιράν οι τρεις χώρες του Κόλπου – «Θα περιμένω 2-3 μέρες»

xeiropedes_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε μητέρα που άφησε μόνη την τετράχρονη κόρη της στο σπίτι

pollaplo-myelwma
ΥΓΕΙΑ

Πολλαπλούν Μυέλωμα: Οι νέες θεραπείες έχουν αλλάξει ριζικά την πρόγνωση της νόσου

MixCollage-19-May-2026-02-53-AM-4220
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πλεονασματική κυβέρνηση με ελλειμματικούς πολίτες: Το… «οικονομικό θαύμα», με αυξήσεις σε μισθούς 15-20% και στα κρατικά έσοδα 45%

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mpaxarika-new
ΥΓΕΙΑ

Το μπαχαρικό που «ρίχνει» τη χοληστερόλη και... αδυνατίζει!

israel-tragoudistis-eurovision
MEDIA

Η Βουλγαρία… έσωσε την Eurovision, αλλά η κρίση άρχισε: Ανοιχτή αμφισβήτηση για το televoting λόγω Ισραήλ, αποχωρεί το Βέλγιο

drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

syntaxeis new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Δαμόκλειος σπάθη» περικοπών στις συντάξεις χηρείας: Η απόφαση-σοκ του ΣτΕ και τα σενάρια τρόμου για 295.000 δικαιούχους

eurovision voulgaria dara
MEDIA

Τελικός Eurovision: «Το τέλειο δράμα» - Νίκη του Ισραήλ θα σήμαινε το τέλος του διαγωνισμού 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 19.05.2026 10:07
ΕΡΤ: Ποιες εκπομπές ανανεώνουν και ποιες καινούργιες έρχονται - Media
MEDIA

ΕΡΤ: «Τα κεφάλια μέσα» στην μετα Eurovision εποχή

TRUMP_NATO_NEW_1234
ΚΟΣΜΟΣ

Τι είπαν και έπεισαν τον Τραμπ να μην επιτεθεί στο Ιράν οι τρεις χώρες του Κόλπου – «Θα περιμένω 2-3 μέρες»

xeiropedes_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε μητέρα που άφησε μόνη την τετράχρονη κόρη της στο σπίτι

1 / 3