Υγιεινό παγωτό με μπανάνες και φυστικοβούτυρο

Ένα ελαφρώς πιο υγιεινό παγωτό, που ετοιμάζεται με μπανάνες, φυστικοβούτυρο και κρέμα γάλακτος, ιδανικό για να αξιοποιήσετε τις ώριμες μπανάνες που έχουν ξεμείνει στον πάγκο ή στην φρουτιέρα σας για αρκετό καιρό και να μην τις πετάξετε.

Σερβίρετε αυτήν την παραλλαγή παγωτού με φιστίκια αλατισμένα και σιρόπι σοκολάτας και εντυπωσιάστε την οικογένειά σας.

Υλικά για τη Συνταγή

2 μπανάνες , κατά προτίμηση ελαφρώς ώριμες (όχι μαύρες)

1 κουταλιά της σούπας φυστικοβούτυρο

1 κουταλιά της σούπας κρέμα γάλακτος

Για το σερβίρισμα

2 κουταλιές της σούπας σιρόπι σοκολάτας

2 κουταλιές της σούπας φιστίκια αλατισμένα

Εκτέλεση

1. Ξεφλουδίστε τις μπανάνες, κόψτε τις στη μέση και βάλτε τις στην κατάψυξη για όλη τη νύχτα. Βγάλτε τις 15 λεπτά πριν φτιάξετε το παγωτό.

2. Κόψτε τις μπανάνες σε 3 κομμάτια και τοποθετήστε τις σε έναν επεξεργαστή τροφίμων ή μπλέντερ μαζί με το φυστικοβούτυρο και την κρέμα γάλακτος. Χτυπήστε μέχρι να έχετε ένα λείο παγωτό.

3. Σερβίρετε το παγωτό αμέσως, σε ένα μπολ, πασπαλίζοντας με τα φιστίκια (χοντροκομμένα )και περιχύνοντας με το σιρόπι σοκολάτας.

