ΗΠΑ – Ιράν: Ο Τραμπ ανέβαλε επίθεση και μιλά για «πολύ καλές πιθανότητες» συμφωνίας – Τον χλευάζει η Τεχεράνη

Με προκλητικό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απάντησε ο Μοχσέν Ρεζαΐ στις νέες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν. Το μέλος του Συμβουλίου Σκοπιμότητας της Τεχεράνης και πρώην διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης φάνηκε να χλευάζει τον Αμερικανό πρόεδρο, επειδή, όπως ανέφερε, έθεσε «προθεσμία για στρατιωτική επίθεση» και στη συνέχεια την ακύρωσε ο ίδιος.

Την ίδια ώρα, ο Τραμπ υποστηρίζει ότι ανέβαλε την επίθεση κατόπιν εκκλήσεων ηγετών της Μέσης Ανατολής, ενώ δηλώνει πως υπάρχουν «πολύ καλές πιθανότητες» για συμφωνία με την Τεχεράνη.

Το μήνυμα Ρεζαΐ κατά Τραμπ

Ο Μοχσέν Ρεζαΐ, μέλος του Συμβουλίου Σκοπιμότητας της Τεχεράνης και πρώην διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης, δημοσίευσε ένα προκλητικό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν.

Με την ανάρτησή του στο X, ο Ρεζαΐ φάνηκε να χλευάζει τον Αμερικανό πρόεδρο για το γεγονός ότι έθεσε «προθεσμία για στρατιωτική επίθεση» και στη συνέχεια την ακύρωσε ο ίδιος.

«Με αυτή τη μάταιη ελπίδα να αναγκάσει τον ιρανικό λαό και τους αξιωματούχους να παραδοθούν!», έγραψε ο Ρεζαΐ.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Η σιδηρά γροθιά των ισχυρών ενόπλων δυνάμεων και του μεγάλου ιρανικού έθνους θα τους αναγκάσει να υποχωρήσουν και να παραδοθούν».

ضرب‌الاجل حمله نظامی تعیین می‌کند و خودش هم آن را لغو می‌کند! با این امید واهی که ملت و مسئولان ایران را تسلیم کند!

مشت آهنین نیروهای مسلح قدرتمند و ملت بزرگ ایران آن‌ها را وادار به عقب نشینی و تسلیم خواهد کرد. — محسن رضایی (@ir_rezaee) May 18, 2026

Ο Τραμπ ανακοίνωσε αναβολή επίθεσης

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε γνωστό χθες, Δευτέρα, ότι ακύρωσε την ύστατη στιγμή νέα επίθεση εναντίον του Ιράν, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, θα διεξαγόταν σήμερα.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε στη συνέχεια ότι υπάρχουν «πολύ καλές πιθανότητες» να κλειστεί «συμφωνία» ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη.

Ο Τραμπ δεν είχε αναφερθεί ποτέ στο συγκεκριμένο σχέδιο επίθεσης πριν από χθες, όταν έγραψε μέσω Truth Social ότι ανακάλεσε τη διαταγή για επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων επειδή «του το ζήτησαν» οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, οι ηγέτες αυτοί εκτιμούν ότι είναι εφικτή η σύναψη συμφωνίας.

«Πολύ καλές πιθανότητες» για συμφωνία

Μιλώντας αργότερα στον Τύπο, ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε ότι υπάρχουν «πολύ καλές πιθανότητες» συνεννόησης ανάμεσα στην κυβέρνησή του και την Ισλαμική Δημοκρατία.

«Αν μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό χωρίς να τους βομβαρδίσουμε και να τους διαλύσουμε, θα ήμουν πολύ ευτυχής», ανέφερε, κάνοντας λόγο για «πολύ θετική» εξέλιξη στις έμμεσες διαπραγματεύσεις.

Ο ίδιος απέφυγε, πάντως, να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των συνομιλιών.

Ταυτόχρονα, τόνισε ότι ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών παραμένει έτοιμος να εξαπολύσει «ολοκληρωτική και ευρείας κλίμακας επίθεση εναντίον του Ιράν ανά πάσα στιγμή», εφόσον δεν εξευρεθεί αποδεκτή για την Ουάσιγκτον συμφωνία με την Τεχεράνη.

Το πυρηνικό πρόγραμμα στο επίκεντρο

Σύμφωνα με τον Τραμπ, η συμφωνία θα πρέπει να εγγυάται ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος το έγραψε και στην πλατφόρμα του, παρότι η Τεχεράνη αρνείται εδώ και δεκαετίες ότι έχει τέτοιες φιλοδοξίες.

Μόλις προχθές, ο Τραμπ είχε απειλήσει ξανά να αφανίσει το Ιράν αν οι συνομιλίες αποτύχουν.

«Για το Ιράν, το ρολόι χτυπάει», διεμήνυσε, προσθέτοντας ότι οι Ιρανοί «καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς».

Στις αρχές Απριλίου, είχε απειλήσει να αφανίσει τον ιρανικό «πολιτισμό ολόκληρο», πριν ανακοινώσει κατάπαυση του πυρός.

Η προειδοποίηση του ιρανικού στρατού

Ο επικεφαλής των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, Αλί Αμπντουλαχί, αντέδρασε προειδοποιώντας «τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους» να μην κάνουν οποιοδήποτε «σφάλμα», είτε «στρατηγικού» χαρακτήρα είτε «υπολογισμού».

Σύμφωνα με επίσημα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ο στρατηγός ανέφερε ότι ο ιρανικός στρατός κρατά «το δάχτυλο στη σκανδάλη».

Νέα πρόταση από την Τεχεράνη

Σε διπλωματικό επίπεδο, το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι επιδόθηκε νέα πρόταση στις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς να δώσει διευκρινίσεις για το περιεχόμενό της.

Από την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός, στις 8 Απριλίου, έπειτα από περίπου 40 ημέρες εχθροπραξιών, βρίσκεται σε εξέλιξη παζάρι για την εξεύρεση συμφωνίας που θα βάλει τέλος στον πόλεμο.

Ωστόσο, οι θέσεις των δύο πλευρών φαίνεται να απέχουν ακόμη πολύ, ειδικά όσον αφορά το ιρανικό πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας.

Μέχρι στιγμής έχει διεξαχθεί μόλις μία διά ζώσης συνάντηση αντιπροσωπειών των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, στις 11 Απριλίου, στην πακιστανική πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ. Η συνάντηση δεν οδήγησε σε συμφωνία.

Οι απαιτήσεις του Ιράν

Το Ιράν επανέλαβε τις δικές του απαιτήσεις, μεταξύ των οποίων την αποδέσμευση ιρανικών πόρων που έχουν δεσμευθεί στο εξωτερικό και την άρση των διεθνών κυρώσεων που προκαλούν ασφυξία στην οικονομία της χώρας.

«Διάλογος δεν σημαίνει παράδοση», υπογράμμισε χθες, μέσω X, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν.

Ο ίδιος επέμεινε ότι το Ιράν «δεν θα απεμπολήσει επ’ ουδενί τα νόμιμα δικαιώματα του λαού και της χώρας».

AP

Οι πληροφορίες για τις αμερικανικές απαιτήσεις

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars, η Ουάσιγκτον απαιτεί ιδίως από το Ιράν να διατηρήσει μόνο μία πυρηνική εγκατάσταση σε λειτουργία.

Παράλληλα, φέρεται να ζητά από την Τεχεράνη να δεχθεί την παράδοση και μεταφορά στις Ηνωμένες Πολιτείες του αποθέματος ουρανίου εμπλουτισμένου σε υψηλό ποσοστό που διαθέτει.

Άλλο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων, το Tasnim, μετέδωσε ότι «οι Αμερικανοί δέχτηκαν σε νέο κείμενο να υπάρξει προσωρινή αναστολή των πετρελαϊκών κυρώσεων κατά την περίοδο των συνομιλιών».

Η Ουάσιγκτον, πάντως, δεν έχει σχολιάσει τις πληροφορίες αυτές.

Το Στενό του Ορμούζ και οι επιπτώσεις στην οικονομία

Η Τεχεράνη διατηρεί ακόμη τον έλεγχο του Στενού του Ορμούζ, στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας διόδου για την εξαγωγή υδρογονανθράκων από τη Μέση Ανατολή προς τον υπόλοιπο κόσμο.

Από την πλευρά της, η Ουάσιγκτον διατηρεί τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών ως αντίποινα.

Το γεγονός ότι οι θαλάσσιες μεταφορές μέσω του Στενού έχουν σχεδόν παραλύσει συνεχίζει να κλυδωνίζει την παγκόσμια οικονομία, πιέζοντας ανοδικά τις τιμές του πετρελαίου.

Οι τιμές σημείωσαν νέα άνοδο χθες, με το βαρέλι του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, ποικιλίας αναφοράς στις διεθνείς αγορές, να φτάνει στα 112,10 δολάρια, καταγράφοντας άνοδο 2,60%.

Η κίνηση των πλοίων στο Στενό αυξήθηκε πάντως την περασμένη εβδομάδα, επιστρέφοντας σε επίπεδα που προσεγγίζουν τον μέσο όρο από την έναρξη του πολέμου.

Χώρες της Δύσης, καθώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση, απορρίπτουν το σενάριο ελέγχου του Στενού από το Ιράν και τάσσονται υπέρ της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας.

Συνεχίζονται οι συγκρούσεις στον Λίβανο

Στο άλλο κύριο θέατρο του πολέμου, στον Λίβανο, οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ έχουν σκοτώσει από την έναρξη των εχθροπραξιών με τη Χεζμπολάχ, στις 2 Μαρτίου, τουλάχιστον 3.020 ανθρώπους.

Ο νεότερος επίσημος απολογισμός των θυμάτων δημοσιοποιήθηκε χθες.

Οι ανταλλαγές πληγμάτων συνεχίζονται, παρότι την Παρασκευή ανακοινώθηκε στην Ουάσιγκτον παράταση της υποτιθέμενης ανακωχής για ενάμιση μήνα.

Διαβάστε επίσης:

ΗΠΑ: Κυρώσεις σε βάρος αξιωματούχων και της υπηρεσίας πληροφοριών της Κούβας

Global Sumud Flotilla: Τουλάχιστον 19 Έλληνες ανάμεσα στους ακτιβιστές που αναχαιτίστηκαν από το Ισραήλ – Συνελήφθη η αδελφή του προέδρου της Ιρλανδίας

ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε τζαμί στο Σαν Ντιέγκο – Νεκροί τρεις πολίτες και οι δύο δράστες (Videos-σκληρές εικόνες)