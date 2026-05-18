ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε τζαμί στο Σαν Ντιέγκο – Πληροφορίες για δύο νεκρούς και πολλούς τραυματίες (Videos-σκληρές εικόνες)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, όταν ένοπλος εισέβαλε σε τζαμί στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνιας των ΗΠΑ και άνοιξε πυρ. Μέχρι στιγμής, παραμένει αδιευκρίνιστο αν ο δράστης έχει εντοπιστεί ή συλληφθεί.
Η αστυνομία ειδοποιήθηκε περίπου στις 11:40 (τοπική ώρα, 21:50 στην Ελλάδα) για παρουσία ένοπλου ατόμου κοντά στο Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ οι Αρχές προχώρησαν και σε αποκλεισμό δρόμων γύρω από την περιοχή.
Παράλληλα, οι τοπικές Αρχές καλούν τους πολίτες να παραμείνουν μακριά από το σημείο.
Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, το Ισλαμικό Κέντρο βρίσκεται σε κατοικημένη περιοχή, περίπου 14 χιλιόμετρα βόρεια από το κέντρο του Σαν Ντιέγκο, και θεωρείται το μεγαλύτερο τζαμί της κομητείας. Στο συγκρότημα λειτουργεί και το σχολείο Al Rashid, όπου φοιτούν παιδιά προσχολικής ηλικίας και μαθητές δημοτικού.
Ελικόπτερα τοπικών τηλεοπτικών σταθμών κατέγραψαν δεκάδες περιπολικά και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στην περιοχή, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι παιδιά απομακρύνθηκαν οργανωμένα από το σχολικό συγκρότημα. Παράλληλα, σχολεία της ευρύτερης περιοχής τέθηκαν σε lockdown και οι Αρχές όρισαν ειδικό σημείο επανένωσης για οικογένειες και μαθητές.
Διαβάστε επίσης:
Ο Τραμπ λέει πως ανέβαλε επίθεση που θα εξαπέλυε την Τρίτη εναντίον του Ιράν, μετά από εκκλήσεις ηγετών της Μέσης Ανατολής
Reuters: Χωρίς συμφωνία, καμία διέξοδος – Πώς η αντιπαράθεση ΗΠΑ-Ιράν μπορεί να καταλήξει σε νέα σύγκρουση
Ηχηρό «χαστούκι» στον Μασκ: Έχασε τη δικαστική μάχη με τον Αλτμαν για την OpenAI
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.