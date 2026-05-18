ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε τζαμί στο Σαν Ντιέγκο – Πληροφορίες για δύο νεκρούς και πολλούς τραυματίες (Videos-σκληρές εικόνες)

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, όταν ένοπλος εισέβαλε σε τζαμί στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνιας των ΗΠΑ και άνοιξε πυρ. Μέχρι στιγμής, παραμένει αδιευκρίνιστο αν ο δράστης έχει εντοπιστεί ή συλληφθεί.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε περίπου στις 11:40 (τοπική ώρα, 21:50 στην Ελλάδα) για παρουσία ένοπλου ατόμου κοντά στο Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ οι Αρχές προχώρησαν και σε αποκλεισμό δρόμων γύρω από την περιοχή.

UPDATE: Aerial footage shows a person lying in pool of blood following a reported shooting at the Islamic Center of San Diego as authorities respond to the scene.



Παράλληλα, οι τοπικές Αρχές καλούν τους πολίτες να παραμείνουν μακριά από το σημείο.

Islamophobe just shot up a Islamic Center of San Diego, California.

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, το Ισλαμικό Κέντρο βρίσκεται σε κατοικημένη περιοχή, περίπου 14 χιλιόμετρα βόρεια από το κέντρο του Σαν Ντιέγκο, και θεωρείται το μεγαλύτερο τζαμί της κομητείας. Στο συγκρότημα λειτουργεί και το σχολείο Al Rashid, όπου φοιτούν παιδιά προσχολικής ηλικίας και μαθητές δημοτικού.

Footage from the scene of the active shooter situation in San Diego shows a heavy police response.

Ελικόπτερα τοπικών τηλεοπτικών σταθμών κατέγραψαν δεκάδες περιπολικά και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στην περιοχή, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι παιδιά απομακρύνθηκαν οργανωμένα από το σχολικό συγκρότημα. Παράλληλα, σχολεία της ευρύτερης περιοχής τέθηκαν σε lockdown και οι Αρχές όρισαν ειδικό σημείο επανένωσης για οικογένειες και μαθητές.

#BREAKING : San Diego Mosque Shooter Killed by Authorities



The active shooter situation at the Islamic Center of San Diego appears to have ended after the suspect was neutralized.



Law enforcement officers remain at the scene as investigations continue.

