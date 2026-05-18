ΔΕΥΤΕΡΑ 18.05.2026 23:25
ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε τζαμί στο Σαν Ντιέγκο – Πληροφορίες για δύο νεκρούς και πολλούς τραυματίες (Videos-σκληρές εικόνες)

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, όταν ένοπλος εισέβαλε σε τζαμί στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνιας των ΗΠΑ και άνοιξε πυρ. Μέχρι στιγμής, παραμένει αδιευκρίνιστο αν ο δράστης έχει εντοπιστεί ή συλληφθεί.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε περίπου στις 11:40 (τοπική ώρα, 21:50 στην Ελλάδα) για παρουσία ένοπλου ατόμου κοντά στο Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ οι Αρχές προχώρησαν και σε αποκλεισμό δρόμων γύρω από την περιοχή.

Παράλληλα, οι τοπικές Αρχές καλούν τους πολίτες να παραμείνουν μακριά από το σημείο.

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, το Ισλαμικό Κέντρο βρίσκεται σε κατοικημένη περιοχή, περίπου 14 χιλιόμετρα βόρεια από το κέντρο του Σαν Ντιέγκο, και θεωρείται το μεγαλύτερο τζαμί της κομητείας. Στο συγκρότημα λειτουργεί και το σχολείο Al Rashid, όπου φοιτούν παιδιά προσχολικής ηλικίας και μαθητές δημοτικού.

Ελικόπτερα τοπικών τηλεοπτικών σταθμών κατέγραψαν δεκάδες περιπολικά και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στην περιοχή, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι παιδιά απομακρύνθηκαν οργανωμένα από το σχολικό συγκρότημα. Παράλληλα, σχολεία της ευρύτερης περιοχής τέθηκαν σε lockdown και οι Αρχές όρισαν ειδικό σημείο επανένωσης για οικογένειες και μαθητές.

