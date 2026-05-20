search
ΤΕΤΑΡΤΗ 20.05.2026 08:10
search
MENU CLOSE
CUCINA POVERA

Βάσω Κατσανικάκη ΒΑΣΩ ΚΑΤΣΑΝΙΚΑΚΗ

20.05.2026 06:10

Ποσέτ λεμονιού, με 4 υλικά

20.05.2026 06:10
Lemon posset

Το Posset είναι ένα πλούσιο, κρεμώδες, βρετανικό επιδόρπιο με λεμονένια γεύση που ισορροπεί ανάμεσα στο ξινούτσικο και το γλυκό.

Είναι τέλειο μετά από ένα μεγάλο και λιπαρό γεύμα και για να το φτιάξετε θα χρειαστείτε 4 συστατικά: κρέμα γάλακτος, ζάχαρη, λεμόνια και εκχύλισμα βανίλιας και λίγη υπομονή περιμένοντας να κρυώσει μερικές ώρες στο ψυγείο.

Υλικά για τη Συνταγή

2 φλιτζάνια κρέμα γάλακτος, πλήρης

½ φλιτζάνι ζάχαρη

1 ½ κουταλάκι του γλυκού ξύσμα λεμονιού

1/3 φλιτζανιού φρεσκοστιμμένο χυμό λεμονιού

¼ κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας

Εκτέλεση

1. Αρχικά βάλτε την κρέμα γάλακτος, τη ζάχαρη και το ξύσμα σε μια κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά και ανακατέψτε. Έχετε κατά νου ότι η ζάχαρη θα αυξήσει τον όγκο του μίγματος.

2. Αφήστε το μίγμα να σιγοβράσει απαλά, ανακατεύοντας συχνά για να διαλυθεί η ζάχαρη και χαμηλώνοντας τη φωτιά όσο χρειάζεται για να διατηρηθεί ένας απαλός βρασμός. (Αν το μίγμα αρχίσει να βράζει, αφαιρέστε το για λίγο από την εστία προτού το επαναφέρετε σε χαμηλότερη θερμοκρασία).

3. Συνεχίστε το σιγανό μαγείρεμα για περίπου 15 με 20 λεπτά μέχρι να μειωθεί ο όγκος σε 2 φλιτζάνια, όπως ήταν αρχικά/. Μπορείτε να έχετε δίπλα σας ένα δοχείο μέτρησης ή να τσεκάρετε με το μάτι από την αρχή, που φτάνει η στάθμη των 2 φλιτζανιών μέσα στην κατσαρόλα που θα χρησιμοποιήσετε.

4. Αποσύρετε το μίγμα από τη φωτιά και ανακατέψτε το με το χυμό λεμονιού και το εκχύλισμα βανίλιας. Αφήστε το να ξεκουραστεί για περίπου 20 λεπτά.

5. Περάστε την κρέμα από ένα σουρωτήρι με λεπτό πλέγμα (σήτα) μέσα σε ένα μπολ και πετάξτε το ξύσμα και τα υπολείμματα.

6. Μοιράστε το posset λεμονιού ομοιόμορφα σε 8 ατομικά ραμεκίν ή μέσα σε φλούδες λεμονιών που έχετε σκάψει και καθαρίσει καλά, όπως στην πρόταση σερβιρίσματος.

7. Τοποθετήστε τα  στο ψυγείο, ξεσκέπαστα, μέχρι να σφίξουν, για τουλάχιστον 3 ώρες.

Info

Το posset καταναλώνεται εδώ και 600 χρόνια στη Βρετανία και αρχικά ήταν ένα δημοφιλές ζεστό ρόφημα από πηγμένο γάλα με κρασί ή μπύρα, συχνά καρυκευμένο, το οποίο χρησιμοποιούνταν ως θεραπεία για κρυολογήματα.

Διαβάστε επίσης:

Μίνι λουκανικόψωμα, αφράτα και φρεσκοψημένα σαν του φούρνου

Σολομός σε φριτέζα αέρα

Υγιεινό παγωτό με μπανάνες και φυστικοβούτυρο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kovesi_delfi_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Νέοι κυβερνητικοί «πονοκέφαλοι», ελέω Κοβέσι

akinita_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εφιάλτης η αγορά ακινήτων στην Αθήνα: Χρειάζονται μισθοί 12 ετών για δυάρι 50 τ.μ.

margarita_mitilineou
LIFESTYLE

Μαργαρίτα Μυτιληναίου για Στέφανο Ληναίο: Ήθελε να φύγει, θεωρούσε ότι ήταν πλήρης ημερών

china new
ΚΟΣΜΟΣ

Καταρρακτώδεις βροχές στην Κίνα: 22 νεκροί, 20 αγνοούμενοι

lebanon_new
ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί με 19 νεκρούς – Συγκρούσεις Χεζμπολάχ με IDF

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Konstadopoulou-Komninaka
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Καλά είσαι τόσο ξεφτιλισμένη;»: Χάος στη Βουλή με τη Ζωή, την «έπεσε» και στο ΚΚΕ - Εκρηκτικό επεισόδιο με Κομνηνάκα

drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

KRISTIAN_RONALDO
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ανακοινώθηκε η ομάδα του Μουντιάλ της Πορτογαλίας με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να γράφει ιστορία

israel-tragoudistis-eurovision
MEDIA

Η Βουλγαρία… έσωσε την Eurovision, αλλά η κρίση άρχισε: Ανοιχτή αμφισβήτηση για το televoting λόγω Ισραήλ, αποχωρεί το Βέλγιο

giatros2
ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Αυστραλία: Πρώην γιατρός ελληνικής καταγωγής αντιμέτωπος με 148 κατηγορίες για βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 20.05.2026 08:10
kovesi_delfi_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Νέοι κυβερνητικοί «πονοκέφαλοι», ελέω Κοβέσι

akinita_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εφιάλτης η αγορά ακινήτων στην Αθήνα: Χρειάζονται μισθοί 12 ετών για δυάρι 50 τ.μ.

margarita_mitilineou
LIFESTYLE

Μαργαρίτα Μυτιληναίου για Στέφανο Ληναίο: Ήθελε να φύγει, θεωρούσε ότι ήταν πλήρης ημερών

1 / 3