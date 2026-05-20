Ποσέτ λεμονιού, με 4 υλικά

Το Posset είναι ένα πλούσιο, κρεμώδες, βρετανικό επιδόρπιο με λεμονένια γεύση που ισορροπεί ανάμεσα στο ξινούτσικο και το γλυκό.

Είναι τέλειο μετά από ένα μεγάλο και λιπαρό γεύμα και για να το φτιάξετε θα χρειαστείτε 4 συστατικά: κρέμα γάλακτος, ζάχαρη, λεμόνια και εκχύλισμα βανίλιας και λίγη υπομονή περιμένοντας να κρυώσει μερικές ώρες στο ψυγείο.

Υλικά για τη Συνταγή

2 φλιτζάνια κρέμα γάλακτος, πλήρης

½ φλιτζάνι ζάχαρη

1 ½ κουταλάκι του γλυκού ξύσμα λεμονιού

1/3 φλιτζανιού φρεσκοστιμμένο χυμό λεμονιού

¼ κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας

Εκτέλεση

1. Αρχικά βάλτε την κρέμα γάλακτος, τη ζάχαρη και το ξύσμα σε μια κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά και ανακατέψτε. Έχετε κατά νου ότι η ζάχαρη θα αυξήσει τον όγκο του μίγματος.

2. Αφήστε το μίγμα να σιγοβράσει απαλά, ανακατεύοντας συχνά για να διαλυθεί η ζάχαρη και χαμηλώνοντας τη φωτιά όσο χρειάζεται για να διατηρηθεί ένας απαλός βρασμός. (Αν το μίγμα αρχίσει να βράζει, αφαιρέστε το για λίγο από την εστία προτού το επαναφέρετε σε χαμηλότερη θερμοκρασία).

3. Συνεχίστε το σιγανό μαγείρεμα για περίπου 15 με 20 λεπτά μέχρι να μειωθεί ο όγκος σε 2 φλιτζάνια, όπως ήταν αρχικά/. Μπορείτε να έχετε δίπλα σας ένα δοχείο μέτρησης ή να τσεκάρετε με το μάτι από την αρχή, που φτάνει η στάθμη των 2 φλιτζανιών μέσα στην κατσαρόλα που θα χρησιμοποιήσετε.

4. Αποσύρετε το μίγμα από τη φωτιά και ανακατέψτε το με το χυμό λεμονιού και το εκχύλισμα βανίλιας. Αφήστε το να ξεκουραστεί για περίπου 20 λεπτά.

5. Περάστε την κρέμα από ένα σουρωτήρι με λεπτό πλέγμα (σήτα) μέσα σε ένα μπολ και πετάξτε το ξύσμα και τα υπολείμματα.

6. Μοιράστε το posset λεμονιού ομοιόμορφα σε 8 ατομικά ραμεκίν ή μέσα σε φλούδες λεμονιών που έχετε σκάψει και καθαρίσει καλά, όπως στην πρόταση σερβιρίσματος.

7. Τοποθετήστε τα στο ψυγείο, ξεσκέπαστα, μέχρι να σφίξουν, για τουλάχιστον 3 ώρες.

Info

Το posset καταναλώνεται εδώ και 600 χρόνια στη Βρετανία και αρχικά ήταν ένα δημοφιλές ζεστό ρόφημα από πηγμένο γάλα με κρασί ή μπύρα, συχνά καρυκευμένο, το οποίο χρησιμοποιούνταν ως θεραπεία για κρυολογήματα.

