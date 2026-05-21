Podcast – Μαρίνα Ασλάνογλου: «Έκανα αγώνα να αποδείξω ότι οι ωραίες τα “λένε” κιόλας»

Τις Εκκλησιάζουσες, την ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη, σκηνοθετεί το καλοκαίρι του 2026 ο Θέμης Μουμουλίδης, με τίτλο: «Εκκλησιάζουσες | ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ». Στον ρόλο της Πραξαγόρας η Μαρίνα Ασλάνογλου. Με αυτή την αφορμή μίλησε στο topontiki.gr.

Η παράσταση είναι μια συμπαραγωγή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου και της 5ης Εποχής, που συμπληρώνει 20 χρόνια δυναμικής παρουσίας στον χώρο του σύγχρονου πολιτισμού. Ο Λευτέρης Γιοβανίδης, καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου, και ο Θέμης Μουμουλίδης, δημιουργός της 5ης Εποχής, ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα τολμηρό και απαιτητικό καλλιτεχνικό εγχείρημα.

Η παράσταση θα παρουσιαστεί σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, σε συνεργασία με φεστιβάλ και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. Αναφερόμενη στην παράσταση και στη δική της συμμετοχή, είπε ότι αυτή η αριστοφανική κωμωδία ανεβαίνει σε ελεύθερη απόδοση-διασκευή που υπογράφουν η Νεφέλη Μαϊστράλη και ο Θέμης Μουμουλίδης, ως μουσική παράσταση που συνδυάζει στην αισθητική της την πολυχρωμία και τον ήχο του τσίρκου με το τζαζ ηχόχρωμα και τη σκοτεινιά του καμπαρέ.

Είναι ένα πικρό πολιτικό σχόλιο, που στοχεύει μέσα από το σπάσιμο των ορίων να φτάσει στο εκκωφαντικό αδιέξοδο, όπως και η εποχή μας, και να αναζητήσει εναγωνίως λύσεις, έστω και ουτοπικές, ικανές όμως να ενώσουν μια κοινωνία στον σχεδιασμό ενός κοινού μέλλοντος.

Και, ταυτόχρονα, μια κωμωδία-γιορτή της μεταμφίεσης, της ελευθερίας να είμαστε -έστω και για λίγο- «άλλοι». Οι υπόλοιποι συνεργάτες της επί σκηνής είναι: στον ρόλο του Βλέπυρου ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, στον ρόλο του Κομπέρ ο Κωνσταντίνος Ασπιώτης και μαζί τους οι: Ίντρα Κέιν, Φοίβος Ριμένας, Δήμητρα Βήττα, Μαρία Κυρώζη, Διονύσια Μπαλαμώτη, Ερωφίλη Παναγιωταρέα, Αναστασία Τζελέπη.

Βεβαίως, από τη συνομιλία μας δεν θα μπορούσε να λείψει και η αναφορά της στην πολύ επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά του Alpha, «Porto Leone», στην οποία συμμετέχει σε έναν κόντρα ρόλο. Ακόμα, σχολίασε και το γεγονός της εξωτερικής εμφάνισης των ηθοποιών, με αφορμή σχετική ερώτηση, καθώς και η ίδια είναι μια πολύ όμορφη γυναίκα.

Είπε χαρακτηριστικά ότι η εξωτερική της ομορφιά υπήρξε εμπόδιο στην αρχή της καριέρας της και ότι είχε δυσκολία να σταθεί στον χώρο του θεάτρου λόγω αυτού του γεγονότος. Είπε ακόμα ότι η ομορφιά δεν ανοίγει όλες τις πόρτες. Η ίδια έδωσε αγώνα για να αποδείξει ότι οι ωραίες τα «λένε» κιόλας.

Πρόσθεσε ακόμα με ποιον τρόπο καταφέρνει να έχει ποιοτικό χρόνο με το παιδί της. Έκλεισε μιλώντας για τα προσεχή της σχέδια, τόσο τηλεοπτικά όσο και θεατρικά.

