Αδιανόητο περιστατικό στην Πορτογαλία: Δύο νήπια βρέθηκαν να κυκλοφορούν μόνα σε αυτοκινητόδρομο – Φαίνεται να τα εγκατέλειψαν

Δύο παιδιά γαλλικής υπηκοότητας, ηλικίας 3 και 5 ετών, βρέθηκαν να κυκλοφορούν μόνα τους χθες νωρίς το βράδυ σε έναν αυτοκινητόδρομο της Πορτογαλίας, που συνδέει την πόλη Αλκάσερ ντο Σαλ με το παραθαλάσσιο θέρετρο Κομπορτά, στο νότιο τμήμα της χώρας, μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) επικαλούμενο τη χωροφυλακή, η οποία ξεκίνησε έρευνα.

«Επιβεβαιώνω πως εντοπίστηκαν δύο παιδιά μικρής ηλικίας», δήλωσε ο ταγματάρχης Γιοάο Γκασπάρ, εκπρόσωπος Τύπου της Εθνικής Χωροφυλακής της Πορτογαλίας.

Αφού μεταφέρθηκαν σε ένα αστυνομικό τμήμα, τη φροντίδα των παιδιών ανέλαβαν κατόπιν δομές φιλοξενίας ανηλίκων. Τα εξέτασαν γιατροί σε ένα νοσοκομείο σήμερα το πρωί, προτού τα παραδώσουν στην πρεσβεία της Γαλλίας, όπως διευκρινίστηκε.

«Είναι ασφαλή», διαβεβαίωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της χωροφυλακής.

Επισημαίνοντας πως οι αρχές δεν είχαν ειδοποιηθεί για καμία εξαφάνιση, πορτογαλικά ΜΜΕ προκρίνουν το σενάριο βάσει του οποίου τα δύο παιδιά τα εγκατέλειψαν.

Σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων, η πρεσβεία της Γαλλίας δεν θέλησε να σχολιάσει σχετικά.

